Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 34 bei immerhin 14 von 23 Spielern richtig.

Mehr zu FIFA 18: Ultimate Team ist laut EA kein Glücksspiel

Das Highlight des TOTW 35 wird laut Futhead Gareth Bale von Real Madrid mit einem »in Form«-Rating von 92. Der Waliser hat am Samstag beim 6:0 gegen das völlig unterlegene Celta Vigo zwei Treffer erzielt und könnte sich damit einen Platz im Team of the Week verdienen.

Der letzte Spieltag der Bundesliga hat offenbar nicht viel Eindruck bei Futhead hinterlassen. Aus dem deutschen Oberhaus fänden sich laut den Predictions nur zwei Spieler vom Bayern-Bezwinger VfB Stuttgart im neuen Team der Woche: Ron-Robert Zieler und Daniel Ginczek.

Das könnte das TOTW 35 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Andrea Consigli (Sassuolo Calcio) - 87

IV: Kendall Waston (Vancouver Whitecaps) - 84

IV: Raul Albiol (SSC Neapel) - 86

LV: Andrew Robertson (FC Liverpool) - 81

RM: Ousmane Dembélé (FC Barcelona) - 85

LM: Philippe Coutinho (FC Barcelona) - 89

LM: Leroy Sané (Manchester City) - 87

ZOM: Manuel Lanzini (West Ham United) - 86

RF: Gareth Bale (Real Madrid) - 92

ST: Mario Balotelli (OGC Nizza) - 86

ST: Martin Braithwaite (Girondins Bordeaux) - 84

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart) - 85

RV: Kevin Malcuit (OSC Lille) - 81

RM: Erik Lamela (Tottenham Hotspur) - 85

RM: Samu Castillejo (FC Villareal) - 85

ZOM: Mauro Diaz (FC Dallas) - 81

ST: Daniel Ginczek (VfB Stuttgart) - 81

ST: Hamdi Harbaoui (SV Zulte Waregem) - 83

Predictions-Reservespieler:

ZM: Alexandr Erokhin (Zenit St. Petersburg) - 80

ZM: Mason Mount (Vitesse Arnheim) - 75

LM: Steven Lewerenz (Holstein Kiel) - 77

ST: Fernando Uribe (Deportivo Toluca) - 80

ST: Emmanuel Boateng (UD Levaante) - 80

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

