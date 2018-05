FIFA 18 - TOTW 37 Predictions: Wer kommt ins Team der Woche 37?

Jeden Mittwoch wählt EA Sports das Team der Woche im Ultimate-Team-Modus von FIFA 18. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie damit im TOTW 36 bei immerhin 16 von 23 Spielern richtig.

Da in vielen große Ligen wie in der Bundesliga, der englischen Premier League und der spanischen Primera Division die Saison bereits abgeschlossen ist und die Meister schon feststehen, schrumpft das Team of the Week ab sofort ein wenig. Statt 23 stehen künftig nur noch 18 Spieler im TOTW, die Reservebank fällt also einfach weg.

Gleichzeitig finden wir auch kaum noch prominente Superstars im Team der Woche, dafür aber umso mehr Geheimtipps und Underdogs. Im TOTW 37 könnten laut der Vorhersage von Futhead zum Beispiel Spieler aus der Major League Soccer, der schwedischen ersten Liga namens Allsvenskan oder der League of Ireland stehen.

Das könnte das TOTW 37 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Jesse Gonzalez (FC Dallas) - 78

IV: Laurent Ciman (Los Angeles FC) - 81

IV: Aythami Artiles (FC Cordoba) - 81

IV: Christopher Jullien (FC Toulouse) - 81

ZOM: Sebastian Blanco (Portland Timbers) - 81

RM: Cristian Techera (Vancouver Whitecaps) - 79

RM: Romain Alessandrini (LA Galaxy) - 85

LM: Viktor Fischer (FC Kopenhagen) - 84

LF: Max Gradel (FC Toulouse) - 81

ST: Smauel Armentero (Portland Timbers) - 80

ST: Borja Iglesias (Real Saragossa) - 79

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Christoph Riegler (SKN St. Pölten) - 68

IV: Unai Garcia (CA Osasuna) - 80

ZM: Filip Rogic (Örebro SK) - 72

ZM: Kieran Sadlier (Cork City) - 75

LF: Dominik Prokop (FK Austria Wien) - 72

ST: Tinotenda Kadewere (Djurgardens IF) - 71

ST: Soren Bertram (Erzgebirge Aue) - 77

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

