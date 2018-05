Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM 2018 in Russland. Deutschland reist zwar als amtierender Weltmeister an, doch haben Jogis Jungs auch Chancen, sich erneut an die Spitze der Welt zu setzen? Immerhin sind seit der WM in Brasilien vier lange Jahre vergangen und bei der EM 2016 war im Halbfinale Schluss. Wer wird also dieses Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen?

Ganz klar: Frankreich! So lautet zumindest die Vorhersage von EA Sports. Denn die Entwickler von FIFA 18 haben zum Release des kostenlosen WM-Updates in ihrer Fußballsimulation einen WM-Predictor veröffentlicht. Auf dieser Website kann jeder selbst die Weltmeisterschaft durch simulieren und ausrechnen, wer dieses Jahr den Titel gewinnt.

Laut der Proberunde von EA Sports setzen sich die Franzosen im Finale gegen Deutschland durch, allerdings erst im Elfmeterschießen (4:3). Diese Vorhersage ist auch deswegen interessant, da EA schon bei der Weltmeisterschaft 2014 mit dem WM-Modus von FIFA 14 korrekt prophezeit hatte, dass Deutschland triumphieren wird.

Wir selbst haben auch schon eine Runde in dem Online-WM-Simulator von EA durchgespielt. Bei uns trafen im Finale Frankreich und Argentinien aufeinander, nachdem sie im Halbfinale Deutschland und Brasilien ausgeschaltet haben. Unsere GameStar-Vorhersage für die WM 2018 lautet letztlich aber ebenfalls: Frankreich gewinnt dieses Jahr den Titel.

Was denkt ihr? Wer gewinnt dieses Jahr die Weltmeisterschaft? Schreibt uns doch in den Kommentaren!