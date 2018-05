Bundestrainer Joachim Löw hat seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekannt gegeben. Höchste Zeit also, dass auch FIFA 18 nachzieht und die deutschen Nationalspieler bekannt gibt, die mit dem anstehenden WM-Update eine neue Spezialkarte im Ultimate-Team-Modus erhalten.

Unter den 30 DFB-Spielern stehen in FIFA natürlich vor allem Größen wie Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil und Thomas Müller. Anders als Jogi in seinem echten WM-Kader setzt EA Sports bei der deutschen Auswahl in der virtuellen FIFA-WM allerdings auch auf umstrittene Spieler wie Sandro Wagner und Mario Götze.

Das WM-Update von FIFA 18 erscheint am 29. Mai und wird alle Besitzer des Spiels nichts kosten, da es als Gratis-Patch daherkommt. Mit in dem Update sind neben etlichen neuen FUT-Karten von allen 32 teilnehmenden Nationalmannschaften auch noch alle 12 russischen WM-Stadien.

Torwärte:

Manuel Neuer - 91

Marc-Andre Ter Stegen - 87

Bernd Leno - 84

Kevin Trapp - 82

Verteidiger:

RV: Joshua Kimmich - 85

IV: Mats Hummels - 90

IV: Jerome Boateng - 87

IV: Niklas Süle - 84

IV: Antonio Rüdiger - 83

IV: Shkodran Mustafi - 82

IV: Benedikt Höwedes - 82

IV: Jonathan Tah - 81

IV: Matthias Ginter - 80

LV: Jonas Hector - 81

Mittelfeldspieler:

ZDM: Sami Khedira - 85

ZDM: Emre Can - 82

ZM: Toni Kroos - 90

ZM: Ilkay Gündogan - 84

ZM: Leon Goretzka - 84

ZM: Sebastian Rudy - 81

ZOM: Mesut Özil - 88

ZOM: Mario Götze - 83

LM: Julian Draxler - 84

LM: Leroy Sané - 83

LM: Julian Brandt - 81

RM: Thomas Müller - 86

Stürmer:

ST: Timo Werner - 85

ST: Mario Gomez - 81

ST: Sandro Wagner - 80

MS: Lars Stindl - 82

Quelle: EA Sports