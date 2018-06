Der Reveal von FIFA 19 steht an! EA Sports hat via Twitter angekündigt, dass uns am Samstag, den 9. Juni die ersten Infos zur neuen Fußballsimulation erwarten.

Viel wissen wir aktuell noch nicht über das neue FIFA, aber der Tweet deutet zumindest an, wer dieses Jahr Coverstar sein wird: Höchstwahrscheinlich kehrt der amtierende Weltfußballer des Jahres, Europameister und Champions-League-Gewinner Cristiano Ronaldo auf das Cover zurück. CR7 zierte mit FIFA 18 bereits die letzte Ausgabe der Fußballreihe.

Seid die Ersten beim #FIFA19 Reveal. Setzt euch eine Erinnerung und schaut am 9. Juni rein auf ? https://t.co/LAhBxGIH83 pic.twitter.com/vHwMjbvjoe — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) June 7, 2018

Die offizielle Ankündigung von FIFA 19 erwartet uns am Samstag ab 20 Uhr auf der E3-Pressekonferenz von Electronic Arts. Die gesamte Show könnt ihr auch live auf MAX, dem neuen Twitch-Kanal von GameStar, GamePro, IGN und Mein MMO mitverfolgen. In unseren Pre-Shows und unserer nachträglichen Analyse der Konferenz werden wir auch über alle neuen Details aus dem FIFA-19-Reveal sprechen.

Sollte Cristiano Ronaldo tatsächlich wieder das Gesicht von FIFA 19 werden, stellt sich die Frage, in welchem Trikot er im Spiel zu sehen sein wird. Denn um den großen Star von Real Madrid ranken sich in letzter Zeit immer mehr Wechselgerüchte. Angeblich wolle er noch in diesem Sommer die Königlichen verlassen.

Schon Pro Evolution Soccer 2018 musste im vergangenen Jahr kurz vor Release das Spielecover ändern. Damals wechselte Neymar nämlich vom FC Barcelona für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und konnte anschließend natürlich nicht mehr mit dem Barca-Trikot auf dem Titel von PES zu sehen sein.

