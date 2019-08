Bei der echten Fußball-WM hat es Deutschland im Sommer 2018 zwar nicht mal ins Achtelfinale geschafft, dafür läuft es dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft im virtuellen Fußball deutlich besser. Der deutsche E-Sportler Mohammed "MoAuba" Harkous hat am vergangenen Wochenende nicht nur das Finale des FIFA eWorld Cups in London erreicht, sondern gleich den WM-Titel in FIFA 19 gewonnen!

Deutschland ist erstmals FIFA-Weltmeister: In der Finalrunde setzte sich der 22-jährige MoAuba gegen den Titelverteidiger und FIFA-18-Champion Mosaad "Msdossary" Aldossary aus Saudi-Arabien durch und triumphierte mit einem 3:2-Sieg. Noch nie zuvor konnte ein deutscher E-Sport-Profi das jährlich ausgetragene FIFA-Turnier gewinnen.

MoAuba kassiert für seinen Sieg ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 225.000 Euro. Damit gewinnt er nicht ganz so viel wie der kürzlich gekürte Fortnite-Weltmeister Kyle "Bugha" Giersdorf, der für seinen WM-Titel gleich 3 Millionen Dollar erhielt, aber eine viertel Millionen Dollar nur mit FIFA-Zocken zu gewinnen, ist ja auch nicht schlecht.

Wie lief der Weg ins Finale? Vor der WM stand MoAuba, der übrigens für das E-Sports-Team von Werder Bremen spielt, auf dem fünften Platz der PS4-FIFA-Weltrangliste. Im WM-Halbfinale krönte er sich dann zunächst gegen den Weltranglistenersten Nicolas "nicolas99fc" Villalba zum PS4-Champion. Im konsolenübergreifenden Finale traf er dann wie erwähnt auf Msdossary, der bis dahin nicht ein einziges Spiel verloren hatte.

