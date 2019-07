Wie gewohnt feiert FIFA 19 den Abschluss der aktuellen Saison mit einem letzten großen Event, bei dem zahlreiche Karten, Packs und Challenges des letzten Jahres wieder verfügbar gemacht werden und Spieler dürfen sogar über ihre Favoriten abstimmen. Das sogenannte Futties-Event ist seit dem 03. Juli eröffnet und wird sechs Wochen lang dauern. Jede Woche habt ihr die Chance, äußerst seltene Spieler-Karten abzustauben.

Diese Futties-Karten im traditionell rosa-farbigem Gewand könnt ihr mithilfe neuer Squad Building Challenges freischalten, welcher Spieler aber genau als Preis für die SBC ausgewählt wird, entscheiden die Spieler.

FUTTIES geht jetzt los! Fast 200 Special Items aus bisherigen Kampagnen wurden den Packs hinzugefügt.



Halt im Spiel Ausschau nach mehr #FUTTIES Inhalten und lies den Blog, um die komplette Spielerliste sowie weitere Infos zu erfahren -> https://t.co/1ioIx5sRTL pic.twitter.com/5AlmbxWS5m — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) July 3, 2019

Stimmt für euren liebsten Futties-Spieler

In den ersten fünf Wochen des Futties-Events könnt ihr euch entscheiden, welche Karten in den neuen SBCs als Preis ausgeschrieben werden sollen. Dafür erscheinen an ausgewählten Tagen drei Spieler aus bestimmten Kategorien auf eurem Account, allerdings nur als Leih-Version für ein einziges Spiel und mit normalen Werten.

Zu den ausgewählten Spielern gehören laut EA einige der populärsten Spieler der gesamten Saison. Alles was ihr tun müsst, ist einen der drei Spieler auszuwählen. Damit habt ihr eure Entscheidung getroffen und es besteht die Möglichkeit, dass dieser Spieler in einer Futtie-SBC mit verbesserten Werten als Preis ausgelobt wird. Die neuen Futties-Karten können auch nur als Preis für eine abgeschlossene SBC erlangt werden und sind nicht auf dem Transfermarkt zu finden.

Bei der ersten Wahl geht es um die drei beliebtesten Sprinter der Community. Zu Wahl stehen hierbei Keita Balde Diao, Hirving Lozano und Gelson Martins. Die Wahl läuft noch bis zum 05. Juli.

Das Beste aus FIFA 19

Die »Best Of Packs«

Um das Ende der Saison zu feiern, bringt EA mit den Best Of Packs einige der begehrtesten und besten Spieler-Karten wieder in Umlauf. Dabei können alle Spezial-Karten aus unterschiedlichen Events sein. Ganz gleich also, ob Ultimate Scream, FUT Birthday oder verschiedener Teams of the Week. Einzig die Karten aus dem Team of the Year sind nicht vertreten.

Welche Karten genau in den Best of Packs enthalten sind, ist auch bereits bekannt. Allerdings werden die Spieler in drei Phasen veröffentlicht. Phase 1 läuft noch bis zum 17 Juli und enthält mit TOTGS Neymar, MOTM Messi und FUT Brithday Griezmann ein paar echte Perlen.

Handelt es sich bei FUT um Glücksspiel? Belgien verbietet den Kauf von FIFA Points

Die »Best Of SBCs«

Ihr könnt die begehrten Karten der vergangenen Saison aber nicht nur aus den Best Of Packs ziehen, sondern auch euch auch an einigen der SBCs versuchen, die ihr das Jahr über verpasst haben solltet. Laut EA werden im Zuge der sechs Futties-Wochen einige der beliebtesten Challenges wieder verfügbar gemacht.

Futties Geschenke & wöchentliche Aufgaben

Als kleines Dankeschön für loyale FUT-Spieler verteilt EA anlässlich des Futties-Events einmalig kostenlose Karten-Packs, die unterschiedlich wertvoll sein können. Dabei handelt es sich um sogenannte Belohnungs-Packs, die sich danach richten, wie oft ihr euch seit dem Release von FIFA 19 in FUT eingeloggt habt. Sehr fleißige Spieler erhalten demnach bessere Karten-Packs, als Gelegenheits-Spieler.

Zusätzlich zu den neuen Futties-SBCs wird es auch noch jede Woche zeitlich begrenzte Aufgaben geben, die ihr abschließen könnt. Wenn euch das rechtzeitig gelingt, könnt ihr ebenfalls einen rosa Futties-Spieler als Belohnung abgreifen und eurem Team hinzufügen.