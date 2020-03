Falls ihr euch fragt, welche Spieler diesen Mittwoch in FIFA 20 eine bessere Wertung bekommen, dann habt ihr hier die Antwort: Keiner! EA hat offiziell angekündigt, dass es für den Ultimate-Team-Modus diese Woche zum ersten Mal seit dem Release kein Team of the Week geben wird.

Der Grund:

Aufgrund der anhaltenden Gefahr durch den Corona-Virus haben weltweit einfach zu viele nationale Fußball-Ligen den Spielbetrieb eingestellt. Damit fehlt den Entwickler eine Grundlage, auf der sie die Spieler für diese Woche hätten aussuchen können.

Quick update:



We will not be releasing TOTW 27 due to the ongoing suspensions of football leagues around the world. However, it will be replaced with player content available in packs and via FUT Champions Player Picks from next week. — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) March 13, 2020

Was gibt es stattdessen?

Dass es keine neuen Inform-Spieler aus den TOTW-Event gibt diese Woche, ist auch ein Problem für die Weekend League. Hier winken als Belohnung normalerweise nämlich besondere Spieler-Karten aus dem Team of the Week. Hier verspricht EA jedoch Ersatz durch andere Spielerinhalte, die über Packs und die FUT-Champions-Player-Picks verfügbar gemacht werden. Details gibt es bislang aber noch keine.

Wie lange fällt das TOTW aus?

Da es kein TOTW 27 aufgrund eines Mangels an realen Fußballspielen gibt, wird es sehr wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen erst Mal keine TOTW-Updates mehr geben. Wie lange FIFA-Spieler darauf verzichten müssen, lässt sich noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen.

Allerdings ist das Ganze natürlich in erster Linie davon abhängig, wie lange die Ligen keine Spiele ausrichten. Die Bundesliga soll etwa frühstens am 2. April wieder in einen normalen Spielbetrieb übergehen. Eventuell wird erst in diesem Zeitrahmen auch das TOTW zurückkehren.

Was ist das TOTW überhaupt?

Das Team of the Week ist ein wöchentliches Event, bei dem 23 Spieler eine begehrte schwarze »In-Form«-Karte bekommen. Dabei handelt es sich um bessere Versionen eines bestimmten Spielers. Welche Spieler für dieses Team of the Week ausgewählt werden, ist von ihren Leistungen in der Realität abhängig.

Diese besonderen Karten können Spieler dann aus seltenen Gold-Sets fischen. Allerdings ist die Chance auf eine schwarze Karte verschwindend gering. Deshalb ist es in der Regel ratsamer, auf dem Transfermarkt die Augen offen zu halten. Vorausgesetzt, ihr habt genug Coins, um die seltene Exemplare auch zu bezahlen.