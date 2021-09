FIFA 22 Ratings: Das sind die besten Spieler der Bundesliga

Nachdem bereits die besten Spieler der englischen Premier League und der spanischen LaLiga präsentiert wurden, hat EA Sports nun auch die 25 besten Bundesligaspieler aus FIFA 22 präsentiert.

Wir haben alle Karten der Spieler in diesem Artikel gesammelt und verraten euch, welche Fußballer diesmal zu den großen Rating-Gewinnern gehören.

Bayern dominiert die Bundesliga-Ratings

Nur wenig überraschend ist, dass von den 25 besten Spielern gleich sieben Stück vom deutschen Serienmeister FC Bayern München gestellt werden. Nach seiner historischen Saison 20/21, in der er den Torrekord vom »Bomber der Nation« Gerd Müller mit 41 Treffern in 29 Spielen knackte, steigt Robert Lewandowski mit einem Rating von 92 zum zweitbesten Profi des gesamten Spiels auf.

Aber auch mit Torwartlegende Manuel Neuer (90), Mittelfeldmotor Leon Goretzka (87), Offensivallrounder Thomas Müller (87) und Interims-Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich (89) gehören weitere Bayernspieler zu den Besten der Besten in FIFA 22.

Insbesondere Goretzka dürfte mit seinen Werten für viele Spieler im Karriere- und Ultimate-Team-Modus interessant sein. Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt in jeder Kategorie über 80 Punkte und gehört damit zur sogenannten »Gullit-Gang«. Der Name stammt von FUT-Ikone Ruud Gullit, der in FIFA 14 der erste Spieler war, der in allen Attributen 80+ Punkte vorweisen konnte.

Weitere große Gewinner: Erling Haaland hat nach seiner grandiosen Saison bei Borussia Dortmund seine Wertung massiv auf 88 Punkte verbessern können. Trotz seiner Größe von 1,94 Meter besitzt er eine Geschwindigkeit von 89 - traditionell der wichtigste Wert in FIFA. Sein Preis dürfte damit zu Beginn des Ultimate-Team-Modus bei mehreren hunderttausend Münzen liegen.

Überraschend kann auch Koen Casteels (86) einen großen Stärkesprung vorweisen. Nach einer starken Vorsaison mit seinen Wolfsburgern ist »King Koen« nun der zweitbeste Torwart der Liga.

Die 25 besten Bundesligaspieler in FIFA 22

Robert Lewandowski (Bayern München) - 92 ST Manuel Neuer (Bayern München) - 90 TW Joshua Kimmich (Bayern München) - 89 ZDM Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 88 ST Leon Goretzka (Bayern München) - 87 ZM Thomas Müller (Bayern München) - 87 ZOM Mats Hummels (Borussia Dortmund) - 86 IV Koen Casteels (VFL Wolfsburg) - 86 TW Kingsley Coman (Bayern München) - 86 LM Serge Gnabry (Bayern München) - 85 RM Marco Reus (Borussia Dortmund) - 85 ZOM Peter Gulacsi (RB Leipzig) - 85 TW Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) - 85 TW Marcel Sabitzer (Bayern München) - 84 ZM Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) - 84 LM André Silva (RB Leipzig) - 84 ST Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach) - 84 IV Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) - 84 LV Leroy Sané (Bayern München) - 84 LM Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) - 83 ST Wout Weghorst (VFL Wolfsburg) - 83 ST Angelino (RB Leipzig) - 83 LV Lucas Hernandez (Bayern München) - 83 IV Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen) - 83 TW Axel Witsel (Borussia Dortmund) - 83 ZDM

Die genauen Werte der Bundesligaspieler könnt ihr euch in unserer Galerie ansehen:

FIFA 22 - Die 25 besten Spieler der Bundesliga ansehen

Falls ihr auch für die bislang bekannten Ratings der Spieler aus den anderen Ligen interessiert, schaut doch mal in folgenden Artikel:

7 2 Mehr zum Thema FIFA 22 Ratings: Die Spieler mit den besten Wertungen

Für alle weiteren Infos zu Release, Vorbestellung, Gameplay und noch viel mehr, könnt ihr einen Blick in unseren großen FIFA-22-Infoartikel werfen.