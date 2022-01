FIFA 22 TOTY: Alle »Team of the Year«-Nominierten im Überblick

Alle Jahre wieder stimmen FUT-Spieler über das Team of the Year (TOTY) in FIFA ab. Auch 2022 stehen die besten Spieler, die im Jahr 2021 im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben, zur Abstimmung. Das TOTY stellt einen wichtigen Aspekt des Lootbox-basierten Spielmodus von FIFA 22 dar, da diese Spieler durch kräftige Stat-Boosts mitunter die höchsten Wertungen im ganzen Spiel besitzen.

Wann beginnt das Voting zum Team of the Year?

Die Abstimmung läuft vom 10. Januar 2022 um 17:00 bis zum 18. Januar 2022 um 08:59. Auf der offiziellen TOTY-Website könnt ihr in diesem Zeitraum für eure Wunschelf abstimmen.

Welche Spieler sind für das TOTY nominiert?

EA Sports verrät die nominierten Sportler häppchenweise, und zwar nach Positionen sortiert. Am Freitag gaben die Entwickler die Stürmer bekannt, Samstag folgten die Mittelfeldspieler und am Sonntag sind die Verteidiger und Torhüter an der Reihe.

Hier erfahrt ihr die Fußballer, die im FIFA 22 FUT Team of the Year schon bekannt sind:

FIFA TOTY - Das sind die nominierten Stürmer

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Neymar

Mohamed Salah

Karim Benzema

Romelu Lukaku

Luis Suárez

Lorenzo Insigne

Harry Kane

Erling Haaland

Ciro Immobile

Dušan Tadic

Mikel Oyarzabal

Lautaro Martinez

Federico Chiesa

Jack Grealish

Dušan Vlahovic

Dimitri Payet

Gerard Moreno

Jonathan David

FIFA TOTY - Das sind die nominierten Mittelfeldspieler

Luka Modric

Nicolò Barella

Bruno Fernandes

Jude Bellingham

Fabinho

Kevin De Bruyne

Luis Díaz

Dani Olmo

Nabil Fekir

Casemiro

Leon Goretzka

Phil Foden

Heung Min Son

N'Golo Kanté

Florian Wirtz

Filip Kostic

Manuel Locatelli

Lucas Paquetá

Marcos Llorente

Joshua Kimmich

Mason Mount

Jorginho

Thomas Müller

Pedri Pedro Gonzáles López

Declan Rice

Marco Verratti

Schaut gerne am Sonntag, den 9. Januar nach 17:00 nochmal bei uns vorbei, dann findet ihr hier auch die nominierten Verteidiger und Torhüter, bevor das Voting für das FIFA Team of the Year am 10. Januar beginnt.

