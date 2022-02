Es ist wieder soweit: Das Wochenende steht mit einer ganzen Menge Gratis-Games vor der Tür. Darunter gleich fünf Free-Weekends Spiele auf Steam und ein kostenloses Spiel auf Epic, das ihr dauerhaft behalten dürft. Diese Woche drängelt sich aber auch ein weiterer großer Kandidat in die Liste. Wir stellen euch alle kostenlosen Spiele vor, die ihr dieses Wochenende für den PC herunterladen könnt.

Star Citizen für eine Woche kostenlos

Neben all den hitzigen Debatten versteckt sich ein durchaus gutes Spiel. Auch wenn sich Star Citizen noch in der Alpha befindet, könnt ihr schon unzählige Planeten, Monde und Raumstationen erkunden. Perfekt also, um sich eine ganze Woche von dem ambitionierten Projekt zu überzeugen. Um Zugang zu dem Alpha-Build 3.16.1 zu bekommen, müsst ihr euch jedoch einen Account auf der offiziellen Website anlegen. Während des sogennanten Free-Fly-Events habt ihr Zugang zu fünf verschiedenen Raumschiffen, Luftkämpfen und FPS-Passagen aus dem Star Marine -Modul.

Angebot gilt bis: 25. Februar

Plattform: Offizielle Star Citizen Website

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons bietet euch nicht nur eine äußerst emotionale Geschichte, sondern erzählt diese auch durch seine Steuerung. Ja, ihr habt richtig gelesen! Denn ihr müsst beide Charaktere mit jeweils einer Controllerhälfte gleichzeitig steuern. Was sich für manche vielleicht erstmal ungewohnt anhören mag, kristallisiert sich als wahrer Star von Brothers heraus. Denn während der Geschichte wirken sich Twists immer wieder auf unsere Steuerung aus und lassen uns oftmals erstaunt vor unserem Monitor zurück. Fans von emotionalen Narrativen und einzigartigen Spieleerfahrungen sollten diese Gelegenheit daher auf keinen Fall liegen lassen.

Angebot gilt bis: 24. Februar

Plattform: Epic Games Store

Weitere kostenlose Spiele

FIFA 22: Im neusten Teil der FIFA-Serie gibt es neben dem wohlbekannten Gameplay auch eine Reihe neuer Features, wie etwa den Volta-Modus.

Angebot gilt bis: 21. Februar

Plattform: Steam

21. Februar Steam Golf With Your Friends: Die wohl verrückteste Golf-Erfahrung, die ihr gemeinsam mit euren Freunden erleben könnt.

Angebot gilt bis: 21. Februar

Plattform: Steam

21. Februar Steam Descenders: Genau das Richtige, wenn ihr schon immer waghalsige Stunts mit dem Mountainbike ausführen wolltet, ohne eure Gesundheit zu riskieren.

Angebot gilt bis: 21. Februar

Plattform: Steam

21. Februar Steam RPG Maker MZ: Mit dem neusten Teil der Serie kann jeder kinderleicht sein eigenes Rollenspiel selber bauen.

Angebot gilt bis: 21. Februar

Plattform: Steam

21. Februar Steam Killer in the cabin: Nach einem Busunfall schließt ihr euch mit anderen Überlebenden zusammen und kämpft fortan ums Überleben.

Angebot gilt bis: 21. Februar

Plattform: Steam

Welches der kostenlosen Spiele werdet ihr am Wochenende ausprobieren? Schreibt es uns in die Kommentare!