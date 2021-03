Momentum in FIFA: EA erklärt das Mysterium wegen drohendem Verfahren

Schon seit Jahren besteht in der FIFA Community das Gerücht, dass EA Sports den Ausgang von Spielen mit Scripting und dem sogenannten Momentum manipulieren soll. Und obwohl der Entwickler bereits mehrfach auf die Anschuldigungen reagierte - zuletzt im Sommer 2020 - lassen die Fans nicht locker.

Im November 2020 reichten drei Kalifornier sogar eine Klage gegen den Publisher EA ein, wie ihr damals bei MeinMMO lesen konntet. So wollten sie endgültig klären, ob im Ultimate Team Modus von FIFA 21 wirklich unerwünschte Mechaniken zum Einsatz kommen. Dieses Ziel haben sie nun erreicht, ohne, dass es überhaupt zum Gerichtsverfahren kommen musste.

Was ist Momentum?

Viele FIFA-Spieler haben in Online-Partien das Gefühl, dass EA ihre Spiele mit dem sogenannten Momentum beeinflusst. So kommen Pässe nicht mehr an, Bälle springen zum Gegner und Schüsse verfehlen ihr Ziel, während der Gegner plötzlich übermächtig scheint. Dieses System soll EA angeblich nutzen, um die Spieler zum Kauf von mehr Lootboxen zu verleiten. Mehr dazu lest ihr in unserem Plus-Artikel: FIFA und das Momentum - Urbane Legende oder Gameplay-Betrug?