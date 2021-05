Kiyan Prince hatte eine große Karriere im Profi-Fußball vor sich, darin sind sich ehemalige Trainer einig. Doch mit 15 Jahren wurde der allseits beliebte Junge erstochen, nachdem er einen anderen in einem Streit verteidigte. Zum Andenken wird er nun in FIFA 21 als Spieler verewigt.

Prince galt als riesige Nachwuchs-Hoffnung für den britischen Fußball, ehemalige Trainer betonten sein herausragendes Talent. Er hätte kurz nach seinem Tod einen Preis für sportliche Leistungen erhalten sollen. Der Club QPR, für den er spielte, wollte ihn später als Profi unter Vertrag nehmen.

Der Mord an Prince: Am 18. Mai 2006 stach ein 16-Jähriger Prince mit einem Messer in die Brust. Der Junge wurde zwei Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Laut Polizei und Freunden hatte er kurz vorher versucht, einen Streit zu schlichten. Der Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, was in Großbritannien meistens 15 - 20 Jahre Gefängnis bedeutet. Nach Prince' Tod wurden mehrere Messer-Gesetze verschärft.