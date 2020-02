FIFA-Profi zu toxisch: EA sperrt Streamer für alle Spiele

Der bekannte FIFA-Profi und Streamer Kurt »Kurt0411« Fenech wurde von EA für sämtliche Spiele und Services gesperrt. Als offizielle Begründung gibt der Videospielentwickler und -Publisher das »toxische Verhalten« von Kurt0411 an.

Der Streamer hat bereits seit längerem ein gespanntes Verhältnis zum Publisher: Bereits im November 2019 bekam Kurt eine Sperre für die Teilnahme an FIFA-Turnieren, weil er mehrmals gegen die Verhaltensregeln dieser Veranstaltungen verstoßen hat.

Konkret wirft ihm EA vor, er habe Mitarbeiter und andere Spieler beleidigt und bedroht und andere dazu ermutigt, ihm nachzueifern. Da der temporäre Bann im letzten Jahr keine Verbesserung seines Verhaltens gebracht habe, werde Kurt nun von der Teilnahme an jeglichen EA-Events ausgeschlossen. Das gesamte Statement könnt ihr auf Twitter nachlesen:

Kurt0411 selbst sieht sich nicht in der Schuld. Stattdessen glaubt er, Opfer einer Kampagne zu sein, denn EA habe Angst davor, dass er bei ihren Events zu viel gewinnen würde. Außerdem habe er nie etwas gesagt, das er nicht hätte sagen sollen, wie er bei Twitter verlauten ließ:

End of the day I have never said anything I shouldn’t have. This is just deeper than anyone thinks. They didn’t want me competing at events cos they were scared I’d win them, now I’m the 2nd biggest streamer of their game and they’re scared I’ll overtake their golden boy