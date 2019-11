Fiktive Band erzielt mit Musikvideo zur LoL-WM 2019 einen Youtube-Hit

Für das Finale der diesjährigen League of Legends World Championship 2019 hat Riot einige seiner Champions zu Sängern der fiktiven beziehungsweise virtuellen Musikgruppe True Damage gemacht. Die wurde extra zu diesem Anlass gegründet und besteht aus Akali (Jeon So-yeon), Ekko (Thutmose, Duckwrth), Senna (Keke Palmer), Qiyana (Becky G) und Yasou als Produzent.



Ihren Hip-Hop-Pop-Song Giants hat die Gruppe beim Finale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2019 performt. Auf der Bühne arbeitete Riot mit AR-Hologrammen, die optische Illusionen erzeugten.



Im animierten Musikvideo zu Giants treten die Champions selbst auf. Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurde das Video über acht Millionen Male aufgerufen. Die Zahlen steigen stetig.

Dass Riot Shows inszenieren kann, hat der Entwickler hinter League of Legends schon oft bewiesen. Für die Eröffnungszeremonie zu den World Championship Finals 2017, in der eine AR-Version des Elder Dragon aus League of Legends über das Stadion flog, haben sie sogar einen Sports Emmy in der Kategorie »Live Graphic Design« gewonnen.

Musikalisch waren sie auch schon in den vergangenen Jahren unterwegs. 2018 beispielsweise performte die ebenfalls virtuelle Band K/DA mit dem Song POP/STARS für die League of Legends World Championship 2018. Das Video kommt mittlerweile auf über 280 Millionen Aufrufe.

