Final Fantasy 16: Fans fürchten, dass die Bosskämpfe ihre PlayStation 5 abrauchen lassen

Final Fantasy 16 ist heiß, aber eure PS5 ist heißer - und das kann offenbar zum Problem werden!

Final Fantasy 16 ist am 22. Juni 2023 erschienen und seitdem haben sich wahrscheinlich bereits hunderttausende Fans weltweit in das gigantische Spektakel gestürzt. Und Spektakel ist hier wörtlich zu nehmen, denn während selbst Gefechte gegen normale Gegner bereits den Bildschirm mit opulenten Effekten und Schadenszahlen füllen, mutieren die Bosskämpfe zur reinen Orgie.

Sogar die PlayStation 5 soll deshalb an ihre Grenzen kommen. Und zwar so sehr, dass sich die Sony-Konsole kurzerhand aufgrund von Überhitzung selbst abschaltet. Ein Einzelfall? Wirft man einen Blick in die Weiten des Internets, sieht es nicht danach aus.

Wenn der Boss sogar die Konsole plattmacht

In sozialen Netzwerken häufen sich die Meldungen von betroffenen Fans, deren PlayStation während oder unmittelbar nach einem besonders effektreich in Szene gesetzten Kampf vorübergehend den Dienst quittiert hat.

Los ging es am 20. Juni 2023 mit einem Tweet von TheSphereHunter , in dem es um ein noch unveröffentlichtes Spiel ging, das die PS5 während eines Bosskampfs überhitzt hat:

Keine Frage, dass es sich dabei nur um Final Fantasy 16 drehen kann. Wie zur Bestätigung folgten dann zum Release des Spiels ähnliche Berichte von anderen Fans. JustSlaythe betont, dass sich die betroffene Konsole nach Öffnung des Gehäuses als außerordentlich staubfrei erwiesen hat und es dennoch zur Überhitzung kam.

Dennoch kann es eventuell helfen, eure PlayStation 5 ordentlich zu reinigen, wenn ihr ebenfalls mit der Überhitzung zu kämpfen habt. Denn zumindest Twitter-User DavidFulstow berichtet, dass eine Reinigung des Lüfters das Problem aus der Welt geschafft habe.

Wie geht es jetzt weiter?

Wahrscheinlich dürfte Sony die zahlreichen Berichte im Internet ebenfalls lesen und daraufhin das Problem genauer untersuchen. Stellt sich heraus, dass es tatsächlich an dem Effektgewitter im Spiel liegt, dürfen wir mit einem Patch in naher Zukunft rechnen, der hier Abhilfe schafft.

Wenn ihr bis dahin mit einer zu heißen PlayStation zu kämpfen habt, empfehlen wir euch einen Blick in den großen Reinigungs-Guide unseres Schwestermagazins GamePro. Dort erhaltet ihr viele Tipps, wie ihr eure PS5 reinigt, ohne die Garantie zu verlieren!

Jetzt sind wir ganz heiß darauf (höhö) zu erfahren, wie eure Erfahrungen aussehen: Habt ihr ebenfalls in Final Fantasy 16 mit einer zu heißen PlayStation 5 zu tun gehabt und wenn ja, an welcher Stelle genau ist das Problem aufgetreten? Eure Meinung interessiert uns wirklich brennend (okay, wir hören auf!), also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!