Ende Juli kam die überraschende Nachricht: Der Microsoft Flight Simulator erscheint 2020 doch nicht exklusiv im Microsoft Store, sondern auch auf Steam. Auf beiden Plattformen könnt ihr ihn vor dem Release am 18. August 2020 vorbestellen. Natürlich liegt nun die Frage nah - wie unterscheiden sich die beiden Versionen?

Wir haben dafür bei den Machern des Flugsimulators nachgefragt und die wichtigsten Infos zu Crossplay, Mods, der Multiplayer-Welt und den Achievements zusammengetragen.

Flight Simulator: Steam vs. Windows Store

Die Unterschiede sind minimal

Wie die Entwickler klarstellen, handelt es sich bei beiden Editionen um das gleiche Spiel. Abweichungen gibt es daher nur bei ein paar Kleinigkeiten. Das haben Steam- und Microsoft-Version gemeinsam:

Sie teilen sich die gleiche Multiplayer-Welt.

Services und Inhalte des Spiels sind ebenfalls gleich.

Kann ich mit meinen Freunden zusammen spielen?

Ja, es gibt Crossplay zwischen beiden Versionen des Flight Simulator. Es ist also egal, welche Variante ihr jeweils besitzt.

Was ist mit Achievements?

Hier gibt es einen kleinen Unterschied, denn die Achievements sind plattformgebunden. Ihr schaltet also in der Microsoft-Version keine Steam-Errungenschaften frei und umgekehrt. Logisch.

Brauche ich auch bei Steam einen Microsoft-Account?

Ja, es ist zwingend notwendig, dass ihr bei einem Microsoft-Account angemeldet seid, wenn ihr den Flight Simulator in der Steam-Version spielen wollt.

Wie sieht es mit Mods aus?

Der Steam-Workshop wird nicht unterstützt, ihr könnt Mods aber direkt in den passenden Ordner entpacken. Das verrät Projektleiter Jörg Neumann in unserem GameStar-Plus-Interview. Wie der Mod-Support des Flight Simulator funktioniert, erklären wir in einem eigenen Artikel:

Was ist mit Play Anywhere?

Microsoft will ermöglichen, dass Spieler einmal gekaufte Titel des Publishers sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One spielen können. Wenn ihr die Microsoft-Version kauft, dann könnt ihr den Flight Simulator auch auf der Konsole spielen, sobald der Titel dort erscheint. Für die Steam-Version gilt das nicht.

Das solltet ihr vor Release noch wissen

In Kürze startet der Flight Simulator auf dem PC durch, die Xbox-Version soll noch 2020 folgen. Damit ihr bestens für den Start gerüstet seid, haben wir das Wichtigste in unserer großen Übersicht zusammengefasst - dort findet ihr auch sämtliche Systemanforderungen und Infos zum Download:

Unsere Experten konnten den Flight Simulator bereits tagelang anspielen. Ihr ausführliches Fazit lest ihr in unserer großen Plus-Preview.