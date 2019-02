Flower - Gefeiertes PS3-Spiel nach 10 Jahren auf PC veröffentlicht

Thatgamecompany ist keine große Firma. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 veröffentlichten sie gerademal drei Spiele: Flow, Flower und Journey. Während es Flow noch für den PC gab, erschienen die beiden letzteren Titel exklusiv für Sonys Konsolen. Flower bekam zudem noch einen iOS-Release. Jetzt folgt eine weitere Plattform: Flower könnt ihr seit dem 14. Februar auch auf dem PC spielen.

Flower ist ein künstlerisch anmutendes Spiel. Ihr kontrolliert in dem Titel den Wind, und blast einige Blütenblätter durch die malerische Landschaft. So verändert ihr die Spielwelt. Ehemals tote Gebiete werden wieder mit Farbe erfüllt, oder Windräder beginnen sich zu drehen. Die Playstation-3-Version erschien bereits am 12. Februar 2009

Das Spiel gibt es auf Steam, GOG und im Epic Games Store. Auf der Distributionsplattform von Valve und auch GOG hat der Titel neben voller Controllerunterstützung auch Cloud Saves und Achievements. Im Epic Games Store fehlen diese Features. Der Preis ist auf allen Plattformen gleich: 5,69 Euro zahlt ihr für das Spiel.

Auch Journey kommt für PC

Bereits im Dezember letzten Jahres berichteten wir, dass auch Journey für PC kommen wird. Dessen Releasedatum ist allerdings unbekannt. Und im Gegensatz zu Flower, habt ihr hier nicht die Wahl des Stores: Journey erscheint exklusiv im Epic Games Store.

Der Release von Flower auf Steam und GOG lässt allerdings vermuten, dass auch Journey nur zeitweise exklusiv im Epic Games Store zu haben sein wird. Das ist unter anderem auch bei Metro: Exodus der Fall. Den Shooter gibt es derzeit exklusiv im Epic Games Store, 2020 kommt er aber auch auf Steam und möglicherweise weiteren Anbietern.

