Ein Abo-Modell für jährlich erscheinende Sportspiel-Updates: Für Football-Manager-Entwickler Sports Interactive ist das keine ferne Vision für die Zukunft, laut Studio Director Miles Jacobson habe man sich bereits mit konkreten Schritten für eine solche Umstellung vom jährlichen Vollpreis-Release zum Abonnement mit Zugriff auf künftige Spiele der Reihe befasst.

»In den vergangenen zwei Jahren haben wir mehrmals die Möglichkeit eines Abo-Dienstes überprüft«, verriet Jacobson GameStar bei einem exklusiven Besuch anlässlich der Ankündigung von Football Manager 2019. »Wir haben sogar bereits ein Stück Code geschrieben, der uns eine solche Änderung auf lange Sicht ermöglichen wird. Die Spieler könnten dann den Football Manager abonnieren und würden ihn auf jeder Plattform bekommen.«

Football Manager 2019 in der Preview: Alle neuen Features

Beim Interview mit GameStar in der Londoner Niederlassung von Sports Interactive bremst Miles Jacobson aber allzu enthusiastische Fans der Reihe: Weder in der 2019-Version des Football Manager noch in den nächsten paar Jahren werde die Abo-Funktion eingeführt. Aber: »Das könnte ein Geschäftsmodell für die Zukunft sein. Es ist auf jeden Fall etwas, über das wir nachgedacht haben, aber das wir nicht sofort umzusetzen planen.«

Der Football Manager 2019 erscheint am 2. November 2018 für PC und Mac und endlich auch in Deutschland - laut Release-Ankündigung mit offizieller Bundesliga-Lizenz. Bislang noch kein Thema für den Fußballmanager: eine Adaption der Frauenligen im Football Manager 2019.