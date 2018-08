Football Manager 2019 - Deutscher Releasetermin für Fußballmanager mit Bundesliga-Lizenz

Der Football Manager erscheint endlich in Deutschland - und zwar am 2. November 2018. Die offizielle Ankündigung des Football Manager 2019 hat außer dem Releasetermin und einem ersten Live-Action-Trailer (siehe oben) auch noch eine gute Nachricht für alle Fußballmanager-Fans parat: Der in England entwickelte Football Manager erscheint dieses Jahr erstmals mit der offiziellen Bundesliga-Lizenz der DFL (Deutsche Fußball Liga) - und mit deutscher Übersetzung. GameStar war bereits exklusiv vor Ort im britischen Studio von Sports Interactive - im großen Plus-Preview gibt's für alle Abonnenten erhellende Interviews und einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen:

Football Manger 2019: Alle Preview-Infos vom exklusiven Studiobesuch

Laut Entwickler Sports Interactive enthält der Football Manager 2019 auch in der deutschen Version alle offiziellen Fotos, Logos und Namen von Spielern und Vereinen in der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie allen Pokalwettbewerben wie DFB-Pokal und Supercup. Die DFL-Lizenz hat jedoch auch ihre Grenzen: Football Manager 2019 bildet weder die deutsche Dritte Liga noch die Regional- oder Oberligen aus Deutschland ab.

Im Football Manager 2019 für PC, Mac und Linux startet ihr als mit Transfervollmachten ausgestatteter Trainer bei einem Verein euer Wahl oder lasst euch von einem Club als neuer Trainingsleiter anwerben. Anschließend simuliert das Spiel eine beliebige Anzahl von Ligen aus 51 Ländern - mit einem extrem hohen Detailgrad bei der Match-Berechnung (in 2D oder 3D) inklusive ausufernder Spielerwerte und umfangreicher Taktikeinstellungen. Eine Partie kann theoretisch unendlich lang andauern, nach der ersten Saison verstärkt das Spiel die Reihen der realen Fußballspieler mit zufällig generierten Talenten.

Erlebnisse eines Taktik-Nerds: Ein Einblick in die Faszination Football Manager

Es ist schon eine Weile her, dass der Football Manager offiziell in Deutschland und in deutscher Sprache erschienen ist. Weil die Exklusivrechte an Bundesliga & Co. jahrelang bei Electronic Arts lagen und die DFL keinen Unterschied zwischen Fußballspielen wie FIFA und Managerspielen machte, durfte die seit 2005 bestehende Serie von Sports Interactive ab dem Jahr 2006 hierzulande nicht im Handel und auf Steam angeboten werden. Den Football Manager 2019 könnt ihr dagegen ab November ganz normal in Deutschland kaufen; wer ihn vorbestellt, erhält einen 10-%igen Rabbat auf den Kaufpreis und darf an der Closed-Beta vor Release teilnehmen.

Die 20 wichtigsten Fußballspiele - Vom Pong-Ableger bis zu PES und FIFA ansehen

Zwölf Jahre wurden deutsche Spieler vom Verwalten des eigenen Lieblings-Fußballclubs ausgeschlossen. Währenddessen avancierte der aus England stammende Football Manager in der restlichen Welt zur beliebtesten Managerserie mit 16 Millionen verkauften Exemplaren allein in den letzten zehn Jahren. Duie umfangreiche Spielerdatenbank mit Daten zu über 450.000 Kickern wird sogar von echten Fußballvereinen genutzt.

Seit dem Aus der Fussball-Manager-Serie im Jahr 2013 warten deutsche Fußballmanager-Fans auf einen würdigen Nachfolger - ob der international erfolgreiche Football Manager 2019 dieses Lücke füllen kann, wird sich beim Release am 2. November 2019 herausstellen. Welche neuen Features das Spiel neben der Bundesliga-Lizenz bietet, erklären wir euch im Überblicks-Artikel:

Football Manager 2019 in der Preview: Video-Beweis, Demo, neues Tutorial und mehr