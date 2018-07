Ab dem 2. August könnt ihr euch in die siebte Saison von For Honor stürzen. »Storm and Fury« ist ein kostenloses Update für PC, PS4 und Xbox One, bringt unter anderem eine neue Karte mit und überarbeitet Helden und Rang-System.

Als neue Map kommt ein abgelegener Wehrturm dazu, der einst als vom Wasser umgebener Rückzugsort gedacht war, jetzt aber als Außenposten genutzt wird. Hier finden in Zukunft die Spielmodi Tribut, Scharmützel, Duell, Vernichtung und Handgemenge statt.

Ubisoft hat bereits damit begonnen Helden zu überarbeiten und besser zu balancen. Mit der neuen Season sind nun zwei weitere Helden - Wächter und Walküre - dran. Beide Kämpfer sollen sich vielseitiger und effizienter spielen. Als Grundlage für die Änderungen nehmen die Entwickler Spielerfeedback.

Bestenliste und neue Veteranen-Ränge

Beim Rang-System wurden mit Meister und Großmeister zwei neue Ränge für erfahrene Spieler hinzugefügt. Über eine neue Bestenliste können die Spieler außerdem ihren Fortschritt im Blick behalten. Zudem kann man jetzt auch unabhängig von Turnieren Ranglisten-Duelle spielen. Turniere sind jetzt wiederum Teil einer Rotation.

Besitzt ihr eine Xbox und sein Gold-Abonnent, erhaltet ihr For Honor in der zweiten August-Hälfte sogar kostenlos und könnt damit direkt mit den Neuerungen einsteigen. Die nächste große Erweiterung für For Honor erscheint am 16. Oktober mit Marching Fire. Dann kommen die chinesische Fraktion und der Belagerungsmodus »Sturm« ins Spiel.