Die Wochenaufgaben in Fortnite stellen sicher, dass ihr euch im Battle Royale nicht langweilt. Obwohl Langeweile für Fortnite-Spieler derzeit kein Problem sein sollte, schließlich ist kürzlich das Infinity-Handschuh-Event gestartet, das euch zum Bösewicht Thanos aus Marvels Avengers macht. Zusätzlich dazu gibt es auch in dieser Woche neue Weekly Challenges für Besitzer des Battle Pass.

Vier davon sind einfacher zu erfüllen und werden mit 5 Battle Stars vergütet und drei sind schwieriger und bringen bei Abschluss 10 Battle Stars ein. Insgesamt locken diesmal satte 5.000 Erfahrungspunkte, wenn ihr vier der sieben Wochenaufgaben abschließt.

Wir haben die Aufgaben und Lösungswege für die Weekly Challenges für Woche 2 von Season 4 kompakt für euch zusammengefasst.

Noch ein Tipp zum Schluss: Um beim Erledigen der Wochenaufgaben wertvolle Zeit zu sparen, könnt ihr euch im Vorfeld einer Runde einen Plan zurechtlegen, welche Aufgaben ihr angehen wollt. Sinnigerweise könnt ihr beispielsweise den Battle Star abholen und daraufhin direkt vor der Filmkamera tanzen. Danach konzentriert ihr euch darauf, Granatwerfer oder Schalldämpfer-Waffen zu finden. So habt ihr mit etwas Glück gleich bei drei Wochenaufgaben Fortschritte gemacht.

