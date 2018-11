Laut Bloomberg kann Fortnite mittlerweile wahrlich stolze Zahlen vorweisen: Über 200 Millionen registrierte Spieler. Gegenüber den Juni-Zahlen verzeichnet das Spiel ein Wachstum von 60 Prozent. Damals hatten sich »lediglich« 125 Millionen Leute für Epics Multiplayer-Titel angemeldet.

Und »Registriert« ist hier das Stichwort: Die Bloomberg-Zahlen bezeichnen nicht zwangsläufig aktive Spieler, sondern lediglich aktivierte Fortnite-Accounts. Man sollte also nicht davon ausgehen, dass tatsächlich gleichzeitig 200 Millionen Leute Fortnite zocken. Die tatsächlichen Zahlen dürften plattformübergreifend trotzdem weit über einer Millionen liegen.

Zumindest über die Zahl monatlich aktiver Spieler haben wir nähere Infos: Hier lag der Counter für August 2018 bei 78,3 Millionen - gemessen wurden hier ebenfalls alle Plattformen, also PC, PS4, Xbox One und damals ganz frisch die Mobile-Versionen. Ein stattlicher Wert. Fortnite befindet sich also nach wie vor auf Erfolgskurs: Bald startet das Spiel in die siebte Season, voraussichtlich Anfang Dezember.