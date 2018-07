Mit Update 5.1 feiert Entwickler Epic Games das einjährige Jubiläum seines erfolgreichen Multiplayer-Shooters Fortnite. Zu diesem Anlass gibt es leckeren virtuellen Kuchen, den sich eure Spielfiguren in Battle Royale und Rette die Welt einverleiben können.

Im Geburtstagsevent in Fortnite: Battle Royale gewährt ein Stück Kuchen eine kleine Menge Kondition und Schild, während ihr in Rette die Welt Kuchen finden müsst, um Event-Tickets zu verdienen. Dort könnt ihr auch gemeine Kuchen-Kabummer besiegen, um einen Geburtstagshelden freizuspielen. Außerdem gibt es in Rette die Welt ein spezielles Geburtstags-Lama zum 1. Jubiläum von Fortnite.

Neue Waffe

Für Battle Royale gibt es zudem eine neue Waffe, die Kleinstmaschinenpistole, die in epischen und legendären Versionen daherkommt und leichte Munition verwendet. Das Teil erinnert an die aus anderen Shootern bekannte und beliebte Bullpup-MP »P90«. Des Weiteren nimmt Epic umfassende Balance-Anpassungen bei den bestehenden Waffen vor.

Spielwiese & Bru-Tal-Kampagne

Damit ihr euch zum großen Geburtstagsfest richtig austoben könnt, kehrt der beliebte zeitlich begrenzte Modus Spielwiese zurück. Dort könnt ihr 55 Minuten frei bauen, erst in den letzten 5 Minuten kommt die harte Battle-Royale-Realität ins Spiel.

Mit neuen Optionen zur Teamauswahl könnt ihr in der Neuauflage des Modus besser mit euren Freunden zusammenspielen. So könnt ihr ab sofort das Team selbst festlegen, in dem ihr Spielwiese starten wollt. So könnt ihr entweder zusammen mit euren Freunden spielen, oder gegen sie. Zudem wurden Golfwagen hinzugefügt, die ab sofort an jedem Spawnpunkt auftauchen.

In Fortnite: Rette die Welt wird die Kampagne im Bru-Tal mit neuen Missionen fortgesetzt. Die neuen Aufträge erscheinen auf der Ingame-Karte. Sobald ihr Zugang zum Bru-Tal und Twine Peaks habt, könnt ihr die neuen Missionen spielen. Die alten Bru-Tal-Missionen in Fortnite: Rette die Welt bleiben erhalten, wurden aber in optionale Nebenaufträge geändert.

Desweiteren nimmt Epic an Fortnite zahlreiche Balance- und Benutzeroberflächen-Optimierungen vor, die ihr euch wie gewohnt auf der zweiten Seite dieser News durchlesen könnt.

Quelle: Epic Games