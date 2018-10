McFarlane Toys hat auf seiner offiziellen Webseite die ersten vier Fortnite-Actionfiguren plus ein Fortnite-Erntewerkzeug vorgestellt. Todd McFarlane, der Besitzer der Spielzeug-Firma, kündigte das erste Set an Modellfiguren auf Twitter an.

Im Set enthalten sind die beliebten Fortnite-Skins Black Knight, Raptor, Cuddle Team Leader und Skull Trooper. Die Macher versprechen über 18 Bewegungspunkte. So lassen sich verschiedene Posen und Ausdrücke imitieren. Zudem befinden sich in jeder Packung ein passendes Erntewerkzeug und eine individuelle Waffe zum Ausrüsten. Mithilfe der mitgelieferten Basis sollen die Figuren auch sicher stehen können.

Wer für sein Fortnite-Cosplay noch ein Erntewerkzeug braucht, kann sich ebenfalls das »Rainbow Smash Harvesting Tool« holen. Mit knapp 100 Zentimeter ist der Einhorn-Stab aber nicht gerade für die Hosentasche geeignet. Ein Preis ist dafür bisher nicht bekannt.

Jede der etwa sieben Zentimeter großen Actionfigur kann für 24,99 US-Dollar im Shop vorbestellt werden. Noch im Herbst 2018 sollen die Fortnite-Nachbauten erscheinen. In Zukunft will der Spielzeughersteller noch weitere Charaktere und Zubehörteile veröffentlichen. Ende Juli 2018 hatte McFarlane Toys die Zusammenarbeit mit Epic Games angekündigt.