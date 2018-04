Gefühlte Wahrheiten in der Community und echte Spielbalance passen nicht immer zusammen. Das beweist einmal mehr der Entwickler Epic Games mit Fortnite: Battle Royale. Nur mit der Veränderung der Farbe zweier Schrotflinten - ohne Schaden, Reichweite oder ähnliches anzupassen - wurde eine große Anzahl an Spielern manipuliert, die beiden Waffen häufiger oder seltener zu benutzen.

Das beweist der Design Lead von Epic Games, Eric Williamson, mit einer kleinen Grafik:

Simply adjusting shotgun rarity colors in Fortnite v3.4 had a fascinating effect on player behavior. Pump Shotgun colors shifted up and kills increased 36%; Tactical Shotgun colors shifted down and kills decreased 23%. There was no change in actual rarity or power. pic.twitter.com/JUauiZNVGY