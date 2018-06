Die Populärität von Fortnite bei Kindern wirkt sich auch auf die verwendete Sprache aus. Wie BBC News vermeldet, war der Begriff »Fortnite« unter den am häufigsten verwendeten Wörtern in einem Schreibwettbewerb von BBC Radio 2. Die Oxford University Press hatte die Einsendungen durchforstet und neben Einhörnern und Schleim eben auch immer wieder den Titel von Epic Games' Hit-Battle-Royale gefunden.

Aber auch andere Gaming-bezogene Begriffe finden ihren Weg in den Sprachschatz des Nachwuchses, beispielsweise erlebten die Wörter »Game«, »Noob« und »Console« ein starkes Wachstum im Gebrauch.

Die stärkste Zunahme aber erlebte das Substantiv »Plastic« mit einem Anstieg um 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und wurde damit zum Kinderwort des Jahres gekürt. In ganzen 3.359 von 134.790 Einsendungen schrieben die fünf bis 13-jährigen Teilnehmer es mindestens ein Mal.

Das führen die Journalisten der Oxford University Press auf ein gewachsenes Bewusstsein der Kinder für die Verschmutzung der Meere zurück. Mit Überschriften wie The Evil Mr Plastic und The Plastic Shore zeigten sich die jungen Schreiber kreativ im Umgang mit der wachsenden Plastikflut in den Weltmeeren.

