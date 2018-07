Fortnite - Challenges für Woche 3 geleakt

Wir sind es ja inzwischen gewohnt: In Fortnite stehen neue Inhalte an und Dataminer leaken sie, bevor sie offiziell enthüllt werden. Der Twitter-Account Storm Fortnite Leaks will nun die Aufgaben der Woche 3 der laufenden Season 5 herausgefunden haben. Epic nutzt aber inzwischen Platzhalter, um einige Geheimnisse für sich zu behalten, weshalb die Infos mit Vorsicht zu genießen sind.

Sieben Challenges soll es demnach geben, drei davon können die Spieler auch ohne Battle Pass in Angriff nehmen. Der Rest verlangt jedoch nach der Battle-Pass-Berechtigung, die mit 9,50 Euro zu Buche schlägt.

Fortnite - Der Battle Pass von Season 5 ansehen

Kostenlose Aufgaben

Füge Gegnern in einem einzelnen Match Schaden zu (500): Hierfür gibt es fünf Sterne in den Battle Pass. Benutze ein Sprungpad (1): Diese Aufgabe erscheint überaus machbar und gibt fünf Sterne. Folge der Schatzkarte aus Flush Factory - schwer (1): Hier wird es wohl eine Karte zu finden geben, die den Weg zu einem Schatz weist. Für die schwierige Aufgabe gibt es dann auch satte zehn Sterne.

Battle Pass Challenges

Eliminiere Gegner bei Haunted Hills - schwer (5): Die Aufgabe erklärt sich von selbst und gibt fünf Sterne. Durchsuche Truhen bei Fatal Fields (7): Auch diese Aufgabe scheint einfach lösbar. Auch hier sackt ihr bei Erfolg fünf Sterne ein. Zerstöre eine Tontaube an verschiedenen Orten (5): Diese Challenge bringt euch weitere fünf Sterne ein. Eliminiere Gegner mit Explosionswaffen - schwer (3): Die Aufgabe erinnert an die Granaten-Challenge aus Woche 1. Sie dürfte mit der neuen Aufgabe sogar in einem Streich zu erledigen sein - vorausgesetzt ihr habt sie noch nicht beendet.

Die Challenges können sich, wie beschrieben, noch ändern. Letztlich schlägt am morgigen Donnerstag um 10 Uhr die Stunde der Wahrheit. Dann geht das Update live.

