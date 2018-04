Fortnite - Epic denkt über Battle Royale mit mehr als 100 Spielern nach

Eine der größten Stärken von Fortnite: Battle Royale sind die Geschichten, die man dort erleben kann. Obwohl sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert, stürzen sich unzählige Spieler wieder und wieder in die virtuelle Arena, weil immer neues Chaos entsteht. Doch dieser stetige Erfolg hält Entwickler Epic nicht davon ab, über neue Variationen der Spielidee nachzudenken.

Gegenüber dem offiziellen PlayStation Magazin spricht Lead Designer Eric Williamson beispielsweise darüber, Fortnite-Matches noch größer zu machen. 100 Spieler sind bereits eine ganze Menge, aber würden Spielerzahlen in den 200ern vielleicht eine ganz eigene Faszination mit sich bringen? Williamson zeigt sich von dieser Idee ebenfalls begeistert:

"Eine der Fragen, mit der wir uns beschäftigen, ist: Ist es sinnvoll, mehr als 100 Spieler zuzulassen? Ich denke, bei solchen Dingen muss man sehr viele technische Überlegungen berücksichtigen. Ich persönlich finde die Idee trotzdem klasse und würde es gerne ausprobieren. In der nahen Zukunft wird an der Front zwar nichts passieren, aber wer wer weiß, was danach kommt?"