Wer in Fortnite vier Bodenplatten beieinander platziert und sie in Kreisform zueinander rotiert, erschafft in der Mitte ein Hakenkreuz. Dabei handelt es sich freilich um ein versehentlich entstehendes Muster der jeweiligen Bodentextur, doch findige Spieler bei Reddit adressieren die Sache trotzdem an Entwickler Epic. Das entsprechende Bild findet ihr dort als Screenshot.

Epic reagiert auf die Nachricht. Bei Reddit schreibt DanDaDaDanDan: »Danke, dass ihr uns darauf aufmerksam macht. Dieses Hakenkreuz ist unbeabsichtigt entstanden. Wir werden die entsprechende Bodentextur so schnell wie möglich bearbeiten.«

Die überarbeiteten Fliesen werden laut PCGamer nicht mehr diese Woche erscheinen, doch es existiert bereits ein Screenshot, der das neue Design zeigt:

Der aktuellste Fortnite-Patch (4.4) ist derweil schon live und beschert dem Spiel eine Stinkbombe, mit der sich Feinde aus einem bestimmten Radius herausscheuchen lassen. Außerdem gibt es einen neuen zeitlich befristeten Spielmodus: In Final Fight treten 20er-Teams gegeneinander an und kämpfen gegen Ende einer Partie darum, zum Ablauf des Timers die meisten lebendigen Spieler auf dem Feld zu haben. Alle Infos dazu in unserer Patch-Meldung inklusive Patch Notes.

Hakenkreuze in Spielen: Unser Plus-Report zum heiklen Thema