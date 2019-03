Seit heute morgen ist das neue Update für Fortnite live und führt die Piratenthematik der achten Season konsequent weiter. Als neuer Schießprügel erscheint jetzt die sogenannte Steinstoßpistole. Ja, ihr habt euch nicht verlesen. Die Pistole erinnert optisch an eine Steinschlosspistole, hat aber in Fortnite den Vorteil, dass sie euch selbst und eure Gegner zurückstoßen kann.

Die neue Waffe ist zwar eine Pistole, teilt dafür aber vor allem auf kurze Distanzen sehr hohen Schaden aus. Je näher euer Ziel, umso größer ist auch die Chance, dass sie zurückgestoßen werden. Der hohe Schaden wird allerdings durch die geringe Feuerrate ausgeglichen. Nach nur einem Schuss muss die Steinstoßpistole schon nachgeladen werden, was drei Sekunden dauert. Einige Fans vergleichen die Pistole deshalb schon jetzt mit der infamen Mozambique aus Apex Legends.

Tatsächlich handelt es sich bei der Piraten-Knarre aber um keine ganz und gar neue Waffe. Es gibt im PvE-Modus Save the World nämlich bereits die sogenannte Duelist, wobei es sich im wahrsten Sinne um die gleiche Pistole in Grau handelt. Allerdings ist die Duelist sowohl was Schaden, Feuerrate und Effekte angeht der Steinstoßpistole noch ein wenig überlegen.

Das bringt Patch 8.11

Natürlich führt der neue Patch nicht nur allein die Steinstoßpistole ein, sondern liefert noch zusätzliche Bugfixes, Verbesserungen und einen neuen Modus.

Neuer Modus: Dieser ist wie sonst auch zeitlich begrenzt und nennt sich "Ein Schuss". Die Schwerkraft wird hier heruntergefahren, weshalb Spieler um einiges höher springen können als sonst. Außerdem gibt es ausschließlich Scharfschützengewehre und die Spieler spawnen mit nur der Hälfte ihres Lebens.

Waffen und Fahrzeuge: In Battle Royale verschwindet die Impulsgranate aus dem Tresor und verursacht jetzt 344 Prozent mehr Schaden an Fahrzeugen. Außerdem wurde die Spawnwahrscheinlichkeit des Kuglers aus dem letzten Update auf 50 Prozent reduziert. Für Save the World kann jetzt der Speer Sir Lancelot im wöchentlichen Shop gekauft werden.

