Der dunkle Ritter Batman feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Das honoriert Epic nicht nur, indem sie sämtliche Arkham-Ableger und Lego-Batman-Teile über den Epic Store verschenken. Zusätzlich läuft seit gestern ein Batman-Crossover-Event in Fortnite.



Das Event dauert vom 21. September bis zum 6. Oktober 2019. Verursacht durch eine Risszone hat sich Tilted Town für diesen Zeitraum in Gotham City, Batmans Heimatstadt, verwandelt. Zusätzlich gibt es thematisch passende Waffen, Gleiter und Skins für die Spieler.

Inhalte mit Batman-Thema

Der Bat-Umhang als Gleiter

Batman-Enterhakenpistole

Explosiver Batarang

Outfits »Batman« und »The Dark Knight«

Catwoman-Outfit

Kosmetische Items im Batman-Stil

Die kosmetischen Batman-Items sind bis zum 6. Oktober im Shop erhältlich. Im neu aufgetauchten Gotham findet ihr außerdem die Batman-Gadgets zum Ausprobieren und könnt zusätzlich passende Herausforderungen (wie zum Beispiel ein Bat-Signal anzünden) absolvieren, über die ihr die kosmetischen Items bis zum 1. Oktober freispielen könnt. Ihr dürft ihr außerdem euren Gleiter beliebig oft einsetzen.



Die Herausforderungen sind kostenlos für alle und nicht nur für Besitzer Battle Passes für Season 10 gedacht, die am 6. Oktober endet.

Was können die Batman-Gadgets?

Einen ausführlichen Überblick zum Batman-Event und allen weiteren Änderungen gewähren die Patch Notes zu Update V.10.31. Die liefern auch zusätzliche Infos zu den neuen Batman-Gadgets.



Die Enterhakenpistole ist auf dem Häufigkeitsgrad »mythisch« verfügbar und kann auf dem Boden, in Truhen, in Vorattslieferungen oder in Lamas gefunden werden.



Sie enthält insgesamt zehn Ladungen und ermöglicht es dem Spieler, sich zum Einlschagsort des Hakens zu ziehen. Dabei bildet er einen flachen Bogen in der Luft, auf dessen Höhepunkt ein Bat-Cape auftaucht.

Der explosive Batarang ist ebenfalls unter der Häufigkeit »mythisch« verfügbar und kann an den gleichen Orten gefunden werden. Er erscheint in Fünferstapeln. Die maximale Stapelgröße beträgt zehn.



Der Verbrauchsgegenstand wird in einem recht flachen Bogen geworfen und fliegt automatisch auf Feinde zu, in deren Nähe er explodiert. Das entspricht 50 Schaden am Spieler und 200 Schaden an der Umgebung.



Schlägt er in die Umgebung ein, bleibt er dort wie eine Näherungsmine stecken und explodiert, wenn Feinde ihm zu nahe kommen. Der Besitzer oder verbündete Spieler können den Batarang auch entschärfen und wieder aufheben.