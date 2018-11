Fortnite - Gleiter in Standardmodi nicht länger wiedereinsetzbar

Epic Games hat in den letzten zwei Wochen wiedereinsetzbare Gleiter in Fortnite getestet und sie nun erstmal zu den Akten gelegt. Denn wie sie selbst sagen, haben sie »die Erwartungen für schnelle Updates der Funktion und klare Kommunikation unserer Pläne nicht erfüllt«.

Daher werden die Gleiter in allen Standardmodi ab dem Patch 6.30 zurückgestellt und verhalten sich wieder so wie vor dem Update. Nur in Spielvarianten mit größeren Teams wie Höhenrausch für 50 oder Disko-Dominanz sowie Spielwiese lassen sie sich noch erneut aufklappen.

Dazu muss sich der Spieler mindestens drei Stockwerke (etwa 10 bis 12 Meter) über dem Boden befinden, damit sich die Gleiter wieder öffnen. In den gewöhnlichen Spielmodi lässt sich der Gleiter aber wiederum nur noch beim Spielstart und bei der Nutzung eines Sprung-Pads verwenden.

Die Änderung wurde durchaus kontrovers aufgenommen. Zwar ermöglichte die veränderte Funktionsweise neue Spielvarianten und eine schnellere Fortbewegung, auf der anderen Seite verlor Fallschaden enorm an Bedeutung, da Spieler einfach immer ihren Gleiter einsetzen konnten, wenn Gefahr drohte.

Auch lohnte es sich kaum noch die unteren Gebäudeteile eines Spielerbaus zu vernichten, damit das gesamte Konstrukt in sich zusammenfällt, wenn Spieler jederzeit wegschweben können. Auf der offiziellen Webseite deuten die Entwickler jedoch an, dass man für weitere Experimente bereit sei. Die wiederaufklappbaren Gleiter könnte also nochmal in veränderter Form zurückkehren.