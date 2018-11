Fortnite - Kalaschnikow als neues Sturmgewehr bestätigt

In Fortnite: Battle Royale hat eine Ingame-Nachricht das schwere Sturmgewehr als nächste Waffe angekündigt. Es soll schon bald ihren Weg ins Spiel finden als ein "mächtiges Sturmgewehr, das am nützlichsten in kurzen Feuerstößen ist". Das deutet hohe Streuung und hohen Rückstoß an, kompensiert durch hohen Schaden.

Die goldene Hintergrundfarbe des Waffenbilds lässt auf ein legendäres Item schließen. Das muss allerdings noch nicht heißen, dass es nicht auch eine epische Variante geben wird. Üblicherweise erscheinen neue Waffen nach solchen Ankündigungen bereits im nächsten Patch. Eine Garantie ist das aber nicht, denn einen Releasetermin hat Epic noch nicht bestätigt.

Optisch ist die Waffe ganz eindeutig an die klassische AK-47 angelehnt, auch wenn sie im Spiel nicht so heißt. Sie wird das dritte Sturmgewehr in Fortnite: Battle Royale und die erste neue Waffe seit dem Vierfach-Raketenwerfer.