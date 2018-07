Im Update-Feed von Fortnite: Battle Royale thront eine neue Waffe: die Maschinenpistole im Design der FN P90. Wem die Kennung nichts sagt: Die P90 ist seit den späten 90ern in vielen Shootern eine weit verbreitete MP, erlangte durch Stargate SG1 im Fernsehen eine recht hohe Sichtbarkeit und taucht auch in Spielen wie Jagged Alliance 2, Counter-Strike, Rainbow Six: Siege sowie Ghost Recon: Wildlands auf.

Höchstwahrscheinlich wird die P90 in Fortnite als epische und legendäre Waffe in Nachschublieferungen oder als reguläre Beute auf dem Boden findbar sein. Damit nimmt Epic den Erfolgszug der taktischen Maschinenpistole wieder auf, die erfolgreich mit der Schrotflinte als Nahkampf-Knarre erster Güte konkurrieren konnte. Wir rechnen damit, dass die neue Wumme ab dem 24. Juli nach Aufspielen des Updates gegen 12 Uhr verfügbar sein wird.

Die reale Vorlage fährt mit einer Magazingröße von 50 Kugeln und einer hohen Feuerrate ordentliche Statistiken auf, in vielen Spielen gehört die P90 aber eher zu den durchschnittlichen Waffen. Gut, in Fortnite könnte allein das große Magazin ziemlich nützlich sein. Wir rechnen allerdings damit, dass die MP nur auf kurze Distanzen wirklich glänzen kann. Warten wir mal ab, wie genau die Spielbalance dadurch verändert wird.

Fortnite in Season 5: Alle Infos zur neuen Saison

Fortnite - Der Battle Pass von Season 5 ansehen