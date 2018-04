Die erst gerade mit Patch 3.6 eingeführte Rückgabe-Funktion von kosmetischen Items in Fortnite wurde von Epic Games schon wieder deaktiviert. Aufgrund eines Problems muss das Feature repariert werden, ehe es wieder online gehen kann. Bisher hat Epic selbst nicht kommuniziert, was genau die Ursache für die Abschaltung sein könnte.

Alle Patch Notes zum Fortnite-Update 3.6

Due to an issue discovered with the “Self Refund” feature, we’ll be disabling it until we create a fix and make some usability improvements to the system.