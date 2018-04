Auf einer kürzlichen Presse-Konferenz hat Publisher Tencent bekannt gegeben, dass Fortnite bald offiziell in China erscheinen und eine Finanzspritze von 100 Millionen Yuan (13 Millionen Euro) erhalten wird, um sich stärker im Reich der Mitte zu positionieren. Im Vorfeld gab es bereits einige Gerüchte und Andeutungen, dass es sich das Battle Royale bald auch in China gemütlich macht.

Rund die Hälfte der 100 Millionen Yuan fließen dabei in die E-Sport-Ambitionen des Battle-Royale-Titels. Die andere Hälfte soll zusätzliche Inhalte im Spiel sowie Content-Produzenten wie Live-Streamer unterstützen.

Mobile-Riese Tencent ist damit in China sowohl für den Vertrieb von Fortnite als auch von seinem größten Konkurrenten, PUBG, verantwortlich. Seit dem März 2013 besitzt Tencent Anteile von 40 Prozent am Fortnite-Entwickler Epic Games.

Können Fortnite und PUBG in China koexistieren?

Inwieweit diese Rivalität Einfluss auf die Marktanteile in China haben wird, ist momentan noch rein spekulativ. In Amerika und Europa konnte Fortnite durch sein Free2Play-Modell, seine Zugänglichkeit und die saubere Konsolen-Portierung viele Fans gewinnen. China ist allerdings vor allem ein Mobile- und PC-Land. PUBG gehört in den Internetcafés seit einiger Zeit zum festen Entertainment-Aufgebot.

Ob Fortnite dort hineinstoßen kann, scheint jedoch durchaus plausibel. Tencent hatte im letzten Jahr angekündigt, die chinesische E-Sport-Industrie bis 2022 stark auszubauen. Mit den beiden aktuell beliebtesten Battle-Royale-Spielen unter einer Decke dürfte dieses Vorhaben umsetzbar sein.

Quellen: Do News (via gamesindustry.biz), caixinglobal