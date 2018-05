In Fortnite ist die vierte Season live und neben Meteoriteneinschlägen, Hop Rocks, Dinospuren und versteckten Untergrundbasen gibt es auch eine neue Weekly Challenge um die Skins und Rewards des neuen Battle Pass freizuschalten.

Alle neuen Inhalte im Battle Pass der Season 4

Zwei Aufgaben stellen die Spieler vor besonders große Herausforderungen: Ihr sollt der Schatzkarte in Tomato Town folgen und die versteckten F-O-R-T-N-I-T-E Buchstaben sammeln. Doch wie so oft ist die Community sofort zur Stelle, um euch mit Guides und Tipps zu helfen. Der Twitter-User squatingdog hat eine hilfreiche Karte erstellt, auf der die Positionen aller Challenges markiert sind:

RETWEET: SEASON 4, WEEK 1, CHEAT SHEET is out! for those with Fortnite Battle Royale’s Battlepass by @thesquatingdog TAG-A-FRIEND who needs this ASAP! #fortnite #fortnitebr #fortnitebattleroyale #fortnitebattlepass pic.twitter.com/Iaujoaw1mt