Der unbeliebteste Star-Wars-Charakter wurde einst zum Meme - und tritt jetzt in Fortnite als Sith-Lord auf

Vom Meme zum Fortnite-Skin - Darth Jar Jar ist Teil des neuen Star-Wars-Events.

In Fortnite dürft ihr bald wieder das Lichtschwert schwingen, denn Kapitel 3 der 6. Season wird eine erneute Kollaboration des beliebten Battle Royale und Star Wars. Das Event trägt den Titel Galactic Battle und greift unter anderem ein Meme zu einem Charakter aus Episode 1 auf: Jar Jar Binks.

Das Meme Darth Jar Jar: Der Ursprung dieser Fan-Theorie liegt mittlerweile ganze zehn Jahre zurück. Der Reddit-Nutzer namens Lumpawarroo argumentiert in einem sehr ausführlichen Beitrag, dass Jar Jar Binks eigentlich ein starker Machtnutzer und Sith ist und außerdem mit Palpatine sogar gemeinsame Sache gemacht hat. Aus dieser Idee ist dann das »Darth Jar Jar«-Meme entstanden.

Krieg der Sterne in Fortnite

Start des Events ist der 2. Mai 2025. Spieler können über den Battle Pass einige neue Skins freischalten, darunter eben auch Darth Jar Jar.

Der in den Filmen eigentlich tollpatschige Gungan zeigt sich im kurzen Teaser als geübter Kämpfer in Sith-Robe mit dem Lichtschwert und setzt außerdem Macht-Blitze ein - eine neue nutzbare Fähigkeit des Events.

0:35 Fortnite kündigt großes Star-Wars-Event für Season 6 an

Weitere Star-Wars-Skins gibt es beispielsweise zu Palpatine beziehungsweise Imperator, Mace Windu, einem Mandalorianer, Poe Dameron, Captain Phasma und noch weiteren.

Neben der Rückkehr der Lichtschwerter erweitern je eine neue Pistole, eine SMG und eine Assault Rifle euer Arsenal. Ihr könnt sogar ohne Jetpack in die Luft steigen und euch ins Cockpit eines X-Wings oder TIE-Fighters setzen und diese dann auch steuern.

Zusätzlich zu den vielen neuen Inhalten kehren alle Gegenstände aus früheren Star-Wars-Events zurück, darunter auch Skins mit dem Aussehen von Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader, Chewbacca und vielen mehr.

Das Kapitel ist in 5 Episoden aufgeteilt, die einen narrativen Bogen hin zu einem großen finalen Live-Event im Spiel spannen sollen. Angesichts der Startdaten der Kapitel ist mit dem Ingame-Event etwa Mitte Juni 2025 zu rechnen.

Imperial Takeover - 2. Mai

- 2. Mai The Pull of the Force - 8. Mai

- 8. Mai Mandalorian Rising - 22. Mai

- 22. Mai Star Destroyer Bombardment - 29. Mai

- 29. Mai Death Star Sabotage - 7. Juni

Der Auftritt als Sith Lord in Fortnite ist übrigens nicht das erste Mal, dass Darth Jar Jar einen offiziellen Auftritt im Star-Wars-Universum hat. Dem Gungan scheinen Marktkorrelationen zu liegen, ist er doch als Vertreter der Dunklen Seite seit September 2024 in der Disney-Plus-Serie Lego Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis zu sehen. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box.