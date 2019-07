Die gruseligen Portale aus Stranger Things tauchen in Fortnite auf

Nach den Avengers und John Wick scheint das nächste Crossover-Event in Fortnite anzustehen. Diesmal werdet ihr euch wohl mit dem mysteriösen Monster aus der Netflix-Serie Stranger Things anlegen: In der Spielwelt sind eine Reihe von Portalen aufgetaucht.

Was machen die Portale? In Fortnite selbst zieren die Portale neuerdings die Mega Mall. Schreitet ihr hindurch, dann wird die Welt kurz schwarz und ihr taucht am Ende eines anderen Portals wieder auf. Im TV-Drama von Netflix hingegen führen sie in die Welt des Upside Down wo sich Monster wie der Demogorgon rumtreiben.

Was gibt es im Event?

Offiziell haben weder Epic noch Netflix eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Doch das war auch bei den bisherigen Crossover-Events wie zum Beispiel dem Ingame-Konzert von Marshmello oder John Wick der Fall. Über ersteres erfuhren die Spieler als sie in der Spielwelt verteilte Poster fanden. Hinweise auf letzteres gab es erstmals, als das Haus des Ex-Mafiosi in Fortnite auftauchte.

Wie wird das Event aussehen? Da es bisher nur Teaser und keine handfesten offiziellen Informationen gibt, lässt sich darüber maximal spekulieren. Sicher dürfte wohl sein, dass es neue Skins im Shop geben wird. Darüber hinaus könnte ein neuer Monster-gegen-Menschen-Modus im Stile des letzten Avengers-Events kommen.

Was ist Stranger Things?

Bei Stranger Things handelt es sich um eine im Jahr 2016 auf Netflix veröffentlichte Horror-Serie. Aktuell gibt es zwei Staffeln mit insgesamt 17 Episoden. Sie spielt in den 1980er Jahen der fiktiven Stadt Hawkings in Indiana Zusammen mit dem Verschwinden eines Kindes beginnt eine Reihe von übernatürlichen Ereignissen die ihre Ursache in der Öffnung eines Tors zu einer anderen Dimension haben.

Die zweite Staffel spielt ein Jahr nach der ersten und beschäftigt sich mit der Rückkehr zur Normalität sowie auch dem Nachspiel der Ereignisse aus Staffel 1. Erneut taucht ein Monster aus der Upside Down genannten Dimension auf.

Die dritte Staffel von Stranger Things startet heute. Damit wäre es ein guter Zeitpunkt, um das Event in Fortnite zu beginnen. Dann werden wir im Detail erfahren, was es mit Fortnite x Stranger Things auf sich hat.

