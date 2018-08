Vor wenigen Minuten ist das Update 5.21 für Fortnite erschienen. Für Spieler erfreulich: Eine Server-Downtime gab es diesmal nicht. Trotzdem bringt der Patch substantielle Änderungen für Battle Royale, darunter eine neue Waffe, das schwere Scharfschützengewehr und gleich zwei zeitlich begrenzte Spielmodi. Auch Rette die Welt bekommt Neuerungen. Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Über die Heavy Sniper haben wir bereits vorab berichtet. Die Knarre ist ein One-Shot-Wunder, das einen Gegner trotz Schild mit nur einem Kopfschuss aus den Latschen pustet. Außerdem ist sie ein echter Bunker-Knacker. Ihre Schüsse richten über 1000 Schaden an Gebäuden an. Um Schüsse auf große Distanz zu erleichtern, sinken die Projektile des schweren Scharfschützengewehrs langsamer. Ihr einziger Nachteil: Das Nachladen dauert eine Ewigkeit.

Damit ihr die Knarre gebührend ausprobieren könnt, bringt Epic gleich einen passenden Modus ins Spiel. Im Scharfschützengefecht kommen - Überraschung - ausschließlich Sniper-Rifles zum Einsatz. Also vorher ordentlich Zielwasser trinken!

Der Modus Höhenrausch für 50 setzt dagegen auf Mobilität. In den 50-gegen-50-Gefechten findet ihr überall auf der Karte Impulsgranaten, Abprall- und Sprungflächen. Wer hoch hinaus will, fällt in der Regel jedoch auch tief. Um den Sturz zu bremsen, könnt ihr in diesem Modus ab einer Höhe von 10 Metern euren Gleiter erneut aufklappen.

Bevor ihr jetzt gleich das Spiel startet, um die Neuerungen auszuprobieren, lest noch schnell die kompletten Patch-Notes auf Seite 2 dieser News. Dort findet ihr auch alle Änderungen für Fortnite: Rette die Welt.



