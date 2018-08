Binnen kurzer Zeit hat sich um die wöchentlichen Herausforderungen in Fortnite eine kleine Tradition entwickelt. Die Weekly Challenges leaken nämlich immer schon Tage bevor sie am Donnerstag um 15 Uhr im Spiel live gehen. Auch die Aufgaben der Woche 6, Season 5 hat der Twitter Account FNLeak vorab in Netz gestellt.

Offiziell bestätigt sind diese Angaben natürlich nicht und theoretisch könnten sich die Herausforderungen mit dem Patch am Dienstag noch ändern, bisher lagen die Leaker aber stets richtig.

Spieler ohne den kostenpflichtigen Battle Pass dürfen wie üblich nur drei der insgesamt sieben Challenges absolvieren. Das sind die drei Herausforderungen:

Nur die letzte der drei Aufgaben ist nicht ganz selbsterklärend. Gemeint ist der Ort, an dem sich die Blicke der Steinstatuen treffen. Wie ihr auf der nachfolgenden Karte sehen könnt, ist damit Salty Springs gemeint.

Diese vier Herausforderungen sind exklusiv für Spieler mit einem Battle Pass:

Was genau es mit den Time Trials auf sich hat, ist noch nicht bekannt. Wir werden euch natürlich informieren, sobald wir mehr wissen.

Wer insgesamt mindestens vier der sieben Herausforderungen absolviert, bekommt 6000 Bonus-XP als Belohnung.

Week 6 Challenges. Unless the Content Update on Tuesday has downtime, it is unlikely this will be changed. pic.twitter.com/isS3jF95sk