Der Fortnite-Entwickler Epic Games hat das Winter Royale Online Turnier für den Battle-Royale-Shooter angekündigt. Zusammen damit gibt es einige tiefgreifende Änderungen am im letzten Monat erschienenen Turnier-System des Spiels.

Dank der Spieler konnte Epic einige Fehler an dem neuen System feststellen, die den geplanten Ablauf der Turniere störten. Beispielsweise wurden die insgesamt erreichten Punkte der Spieler beim Matchmaking ignoriert. In Zukunft werdet ihr gegen Kontrahenten antreten, die ähnlich viele Punkte erreichen konnten wie ihr selbst. Die Änderung fügte das Team mit Update 6.30 ein.

Pup-Up Cups

Im Events-Tab werdet ihr ab sofort eine Reihe von Pop-Up Cups finden. Das sind Online-Turniere mit bestimmten Spielregeln. Hier will Epic größere Anpassungen an den Spielmodi in einer kompetitiven Umgebung testen.

Die Regeln werden sich hier zu bestimmten Zeiten ändern, wie es auch bei den Limited Modes der Fall ist. Der Entwickler will mit bestimmten Einstellungen experimentieren und erhofft sich Feedback der Spieler.

Turnier mit 1 Millionen Dollar Preisgeld

Das verbesserte Turnier-System wird man im nächsten Jahr für den Fortnite World Cup einsetzen. Noch diesen November testet man es aber schon mit dem Winter Royale Turnier. An dem dürfen alle Spieler des Battle-Royale-Titels teilnehmen und es werden Preise im Wert von 1 Millionen Dollar vergeben.

Das Turnier wird aus zwei Abschnitten bestehen: Den Winter Royale Qualifiern und dem Finale. Während dem Event habt ihr die Chance, euch im Rahmen der Qualifier für das Finale zu qualifizieren. Eure höchste im Qualifier erreichte Punktzahl wird dabei gewertet. Die Matches laufen nach den derzeitig im Pop-Up Cup verfügbaren Regeln ab.

Die besten Teilnehmer aus Nordamerika und der EU werden dann im Finale gegeneinander antreten. Andere Regionen sind vom Turnier ausgeschlossen, werden aber in der Zukunft noch eigene Events erhalten.

Die Termine gestalten sich wie folgt:

Winter Royale Qualifier (Open): 24. November 2018 - 25. November 2018

Winter Royale Finale (Europa): 30. November 2018 - 1. Dezember 2018

Winter Royale Finale (NA): 11. Dezember 2018 - 12. Dezember 2018

