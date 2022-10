Forza Horizon 5 unternimmt mit dem neuen Update einen Roadtrip in die Vergangenheit

Für Forza Horizon 5 werden immer noch regelmäßig Updates mit kleineren Fixes und Verbesserungen veröffentlicht. Im Oktober 2022 gibt es jedoch etwas Besonderes zum zehnjährigen Jubiläum von Forza. In dem großen Update steckt auch eine neue Singleplayer-Mission, sowie zusätzliche Autos. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Neue Horizon Story " Horizon Origins": Mit DJ Scott Tyler erlebt ihr ab dem 13. Oktober einige der ikonischsten Gameplay-Momente der Serie nach. In fünf Kapiteln reist ihr zurück durch die Zeit und schaltet durch das Spielen aller 5 Kapitel den 2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition frei, der an das Cover Car des ersten Forza Horizon erinnert. Hier seht ihr das Auto bereits in Aktion:

Vier Midnight Battles mit Belohnungen: Eines dieser neuen Rennen schaltet ihr durch jeweils 4 Siege in Renn-Events der Straßenszene frei. Wer gerne Rekorde setzt, kann die Routen auch in Rivals fahren. Ein Sieg bei einem Midnight Battle schaltet euch jeweils ein Auto als Belohnung frei, diese fahrbaren Untersätze gibt es zu gewinnen:

Mit dem letzten Rennen schaltet ihr den 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV frei, eines der schnellsten Autos dieses Herstellers, hier gibt es aber leider kein Bild.

Neue Autos als Belohnungen zum Forza Festival: Spielt ihr die Events zur Feier des Jubiläums, könnt ihr außerdem neue Autos aus anderen Spielen der Reihe als Belohnung freischalten. Hier sehr ihr alle 4 neuen Sportwagen, die ihr gewinnen könnt, sowie deren Freischaltbedingungen:

Um die neuen Autos freizuschalten, müsst ihr jeweils 20 Punkte in der passenden Season der Festival-Playlist verdienen:

Ferrari 599XX: Verfügbar in der Sommer-Season vom 13. Oktober bis zum 27. Oktober

Verfügbar in der Sommer-Season vom 13. Oktober bis zum 27. Oktober Koenigsegg Agera: Verfügbar in der Herbst-Season vom 20. Oktober bis zum 27. Oktober

Verfügbar in der Herbst-Season vom 20. Oktober bis zum 27. Oktober Eagle Speedster: Verfügbar in der Winter-Season vom 27. Oktober bis zum 3. November

Verfügbar in der Winter-Season vom 27. Oktober bis zum 3. November Aston Martin One-77: Verfügbar in der Frühlings-Season vom 3. November bis zum 10. November

Festival Playlist mit Events: In den nächsten vier Wochen findet ein Ingame-Festival statt, dass euch wechselnde Events, neue Lieder für euer Mixtape und Belohnungen bietet. Im virtuellen Mexiko werden außerdem jede Woche neue Festival-Gelände hochgezogen.

Alle weiteren Änderungen des Updates findet ihr wie gewohnt in den Patch Notes auf Seite 2.

Was gibt es sonst zu wissen?

Anlässlich des Jubiläums sind die beiden neuesten Forza-Spiele bei Steam und im Microsoft Store deutlich reduziert zu haben. Das Angebot gilt seit dem 11. Oktober im Microsoft Store und ab dem 13. Oktober bei Steam: Forza Horizon 4 ist dann um 67 Prozent reduziert, während Horizon 5 um 33 Prozent günstiger zu haben ist. Das Angebot gilt bis zum 24. Oktober.

Habt ihr bisher Forza Horizon nur interessiert beobachtet, würdet es nun aber gerne auch mal selbst ausprobieren, könnt ihr euch unser ausführliches Test-Video zu Gemüte ziehen:

Was haltet ihr vom neuen Update für Forza Horizon 5? Hattet ihr euch mal wieder eine neue Horizon Story gewünscht, oder freut ihr euch eher über die Rückkehr der Midnight Battles und die neuen Autos? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!