Elden Ring: Neueste Verkaufszahlen wirken gewaltig, bis man sie mit einem anderen Topseller vergleicht

Elden Ring (rechts) verkündet neue Verkaufszahlen, die noch geringer sind als Hogwarts Legacy (links). Aber wenn man die zeitliche Perspektive bedenkt, wirkt das gleich ganz anders.

Verkaufszahlen sind zusammen mit Testwertungen und positiven User-Reviews zweifelslos einer der wichtigsten Indikatoren für die Beliebtheit eines Videospiels. Elden Ring beeindruckt in dieser Metrik einmal mehr - 15 Monate nach Release im Februar 2022 hat sich das Open-World-Rollenspiel weltweit über 20,5 Millionen Mal verkauft.

Dies geht aus dem jüngsten Finanzbericht von Publisher Bandai Namco hervor (englische Übersetzung auf ResetEra). Für die Zukunft sieht das Unternehmen ein Abflauen der Abverkäufe voraus, wobei der kürzlich angekündigte DLC Shadow of the Erdtree hier noch einmal für einen Boost sorgen dürfte.

Wie sehen die Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Spielen aus?

Nun sind 20 Millionen erst mal nichts, worüber man die Nase rümpfen kann. Klar, Minecraft führt die Liste der meistverkauften Videospiele mit dem mehr als zehnfachen Wert an, aber das ist eben auch Minecraft. Dass es dennoch deutlich besser geht, zeigt ein anderer Topseller aus dem aktuellen Jahr.

Hogwarts Legacy

Laut Publisher-Mutterfirma Warner Bros. Discover hat Hogwarts Legacy mehr oder weniger zeitgleich zur Elden-Ring-Ankündigung die Schallmauer von 15 Millionen verkauften Exemplaren durchbrochen. Zur Erinnerung: Das Harry-Potter-Spiel erschien ziemlich genau zwölf Monate nach Elde Ringn, hat also in deutlich kürzerer Zeit (drei Monate!) um einiges mehr an Einheiten bewegt.

Und da zählt der Anfang Mai erfolgte Launch auf den Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One noch gar nicht mit rein. Warner erwartet aber nach eigener Aussage vor allem von der Veröffentlichung der Switch-Version im Dezember 2023 einen nochmaligen Anstieg der Verkäufe.

Damit dürfte Hogwarts Legacy auf lange Sicht finanziell erfolgreicher sein als Elden Ring, schon jetzt gilt das Spiel dem Publisher als fünftes Milliarden-Franchise im eigenen Portfolio neben solch langjährige n Serien wie Mortal Kombat, den LEGO- und DC-Comics-Spielen sowie Game of Thrones.

Forza Horizon 5

Woanders sorgt Microsofts Game Pass wenn schon nicht für sensationelle Verkaufszahlen, dann aber dennoch für Spielerzahlen, von denen andere Firmen nur träumen können. 30 Millionen Menschen haben inzwischen Forza Horizon 5 gespielt - das ist 18 Monate nach Release äußerst beachtlich.

Natürlich zähle hierzu auch viele Spieler, die Arcade-Racer über ihr Game-Pass-Abo erhalten und nicht wie bei Elden Ring und Hogwarts Legacy den Vollpreis für ein Ticket in die Open World gelöst haben.

Und wie sieht's bei euch aus, habt ihr eines dieser drei immens erfolgreichen Spiele gekauft und gespielt - oder vielleicht sogar alle drei? Schreibt's uns in die Kommentare!