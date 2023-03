Der neue Rally Adventure-DLC für Forza Horizon 5 kostet, aber kurz zuvor ist auch ein kostenloses Update mit einigen spannenden Features erschienen.

Bei Forza Horizon 5 tut sich gerade einiges: Mit Rally Adventure ist ein großer, kostenpflichtiger DLC mitsamt neuer Map, Autos und Rennfahrer-Kampagne erschienen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein neues Gratis-Update, das ein paar spannende Neuerungen mit sich bringt - wir liefern euch einen Überblick.

Das kostenlose Update für Forza Horizon 5 steht seit dem 28. März 2023 auf PC, Xbox Series X/S und Xbox One zur Verfügung. Wer Rally Adventures spielen möchte, kommt um das Update nicht herum - dabei fällt ein Download von insgesamt 18 GB an.

Da in den offiziellen Patch Notes zu dem Update so einiges steckt, haben wir für euch die wichtigsten Infos zu den neuen Inhalten in der folgenden Liste kompakt zusammengefasst:

Für PC: Nvidia DLSS 3.0-Unterstützung für die RTX 40-Reihe

Nvidia DLSS 3.0-Unterstützung für die RTX 40-Reihe Für Konsolen: Lenkraddrehungsunterstützung

Lenkraddrehungsunterstützung Rally-Tuningteile für insgesamt 25 Fahrzeuge

für insgesamt 25 Fahrzeuge Reifenprofilgrößen-Anpassung für insgesamt 44 Fahrzeuge

für insgesamt 44 Fahrzeuge Widebody-Kits für insgesamt vier Fahrzeuge

für insgesamt vier Fahrzeuge Neuer Radiosender Epitaph mit 15 Songs von Bands wie Pennywise, Architects, The Offspring oder Magnolia Park

mit 15 Songs von Bands wie Pennywise, Architects, The Offspring oder Magnolia Park Anti-Lag-System für alle Benziner mit verfügbarem Turbo

für alle Benziner mit verfügbarem Turbo Launch-Control-Assistenz für alle Fahrzeuge

für alle Fahrzeuge Update der Festival-Playlist-Reihe mit einer zusätzlichen Strecke und zwei Rally Adventure-Events pro Woche

mit einer zusätzlichen Strecke und zwei Rally Adventure-Events pro Woche Neue Dekorationen und Sammelgegenstände im Rally-Design

Einen kompletten Überblick zu den Patch Notes und allen neuen Inhalten des Updates bekommt ihr auf Seite 2 dieses Artikels. Dort findet ihr auch alle Infos dazu, welche 15 Songs der Epitaph Radiosender zu bieten hat und für welche Autos genau die Rally-Teile, Reifen-Upgrades und Widebody-Kits verfügbar sind.

Fazit unseres Forza Horizon 5-Experten Heiko Klinge

@HeikosKlinge Eigentlich habe ich Forza Horzion 5 nur wegen des Rally-Adventure-DLCs wieder angeworfen und war dann richtig positiv überrascht, wie viel Gratis-Content das neue Update liefert. So kann ich dank der neuen Offroadparts-Bodyparts zahlreiche Autos in meiner Sammlung in waschechte Rally-Schleudern verwandeln. Mein persönliches Highlight ist aber der zusätzliche Epitaph-Radiosender mit gleich 15 Songs des Punk- und Hardcore-Labels. Das wertet für mich als Freund von Schrammelgitarren tatsächlich auch das Hauptspiel nochmal merklich auf, dessen Soundtrack ich bis dato deutlich schwächer fand als in den Vorgängern.

Was ihr sonst zum Rally Adventure-DLC wissen solltet

Neben dem großen Gratis-Update ist ebenfalls ein neuer DLC für Forza Horizon 5 am 29. März 2023 erschienen: Rally Adventure. Die circa 20 Euro teure Erweiterung bringt eine Open World-Map, zehn Rally-Autos und eine Rally-Kampagne mitsamt neuer Rennen.

1:14 Forza Horizon 5: Mit dem neuen Rallye Adventure-DLC geht's in den Dreck

Heiko brettert gerade schon fleißig Rennstrecken rauf und runter und wird euch schon bald in seinem ausführlichen GameStar-Test wissen lassen, was Rally Adventures unter der Haube hat.

Was haltet ihr bisher von dem Gratis-DLC und dem Rally Adventures-DLC für Forza Horizon 5? Habt ihr bereits reingespielt? Wenn ja, teilt uns euer Fazit in den Kommentaren mit!