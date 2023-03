E-Sport-Profi sagt: Dieser Roblox-Shooter funktioniert besser als das aktuelle Call of Duty

Roblox kann auch richtig gut aussehen, wie der Shooter Frontlines beweist.

Das neue Call of Duty musste seit dem Release viel Kritik einstecken: Technische Probleme, unbeliebte Design-Entscheidungen, fehlende Features und mehr sorgten rund um Modern Warfare 2 für den Unmut zahlreicher Spieler.

Vollkommen unerwartet tauchte vor einigen Wochen dann ein kostenloser Shooter auf, über den inzwischen schon einige bekannte YouTuber berichten. Frontlines soll angeblich in mancher Hinsicht sogar besser als CoD sein. Was hat es damit auf sich?

Frontlines ist ein Multiplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der sich über die Spieleplattform Roblox spielen lässt. Falls ihr noch nie von Roblox gehört habt: Hierbei handelt es sich eigentlich nur um ein Grundgerüst für die verschiedensten Spiele, die von den Nutzern erstellt werden.

Viele der dort angebotenen Titel sind kostenlos, wie auch Frontlines. Mehr über Roblox erfahrt ihr in unserem Report:

Frontlines entstand bei einem kleinen Team aus fünf Entwicklern und bietet eine ähnliche Erfahrung wie ein klassisches CoD: Ihr kämpft auf eher kleineren Karten in Modi wie Team-Deathmatch, Domination oder Kill Confirmed. Wie im großen Shooter-Vorbild gibt es zwei Teams mit jeweils sechs Spielerinnen und Spielern.

Weiterhin könnt ihr beim Spielen verschiedene Skills freischalten, die euch etwa lautlos laufen lassen oder nach einem Kill eure Gesundheit auffüllen.

Außerdem könnt ihr eine bisher noch recht geringe Anzahl neuer Waffen freischalten, und sie mit Modifikationen anpassen. Gameplay seht ihr etwa hier:

Seitdem Frontlines am 22. Februar 2023 veröffentlicht wurde, sind einige große YouTuber auf das Spiel aufmerksam geworden. Unter anderem haben bereits der Kanal LevelCapGaming, Shooter-Experte Jackfrags und der deutsche YouTuber HapticRush Videos zum Shooter veröffentlicht. Sie alle reagieren überrascht darauf, wie gut Frontlines aussieht und sich spielt.

Besonders begeistert zeigte sich FaZe Jev der Frontline für eine bessere Multiplayer-Erfahrung als Modern Warfare 2 hält. Viele Entscheidungen bei Design und Gameplay ergeben seiner Meinung nach mehr Sinn.

So freut sich FaZe etwa über die klassische Minimap und die Möglichkeit über die nächste Map abzustimmen. Aber auch die Karten selbst gefallen ihm richtig gut, erinnern sie doch an alte Zeiten:

Ich liebe es, wie arcady diese Maps sind. Sie fühlen sich an, als wären sie mit dem Flow im Sinn entwickelt worden. Es fühlt sich ganz unironisch wie das alte Call of Duty an.