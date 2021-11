FYNG: Hardware Edition - Alle Artikel, Streams und Eure Meinung!

Eine ganz besondere Ausgabe unseres Formats »Find Your Next Game« liegt hinter uns: In der ersten November-Woche ist die Hardware-Edition über die Bühne gegangen. Wir fassen zusammen, was alles passiert ist - und wir wollen gerne wissen, wie es euch gefallen hat?

Darum ging es: Statt euch wie gewohnt bei der Suche nach dem nächsten Spiel zu helfen, haben wir mit FYNG HW einen entscheidenden Schritt zuvor angesetzt: Bei all der Hardware, die ihr zum Spielen braucht, von Grafikkarten über Mäuse bis hin zu Konsolen.

Welche Guides, Tests und Analysen es auf unseren Webseiten Mein-MMO.de, GamePro.de und GameStar.de gab, zeigt unsere Übersicht zum Nach- und Nochmal-Lesen am Ende dieses Artikels. Außerdem könnt ihr das folgende Streaming-Programm über die Aufzeichnungen in unserem Twitch-Kanal MAX unter dem Titel Tipps, Tests, Talks - die große Tech-Show erneut anschauen.

Eure Meinung ist gefragt!

Es war unser großes Ziel, euch mit unserer Expertise nicht nur bei der Suche nach neuer Hardware bestmöglich zu beraten, sondern auch für Unterhaltung zu sorgen, insbesondere mit unseren Live-Streams am vergangenen Mittwoch und Donnerstag.

Wie gut uns das gelungen ist, könnt nur ihr beurteilen. Lasst uns deshalb gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr die Aktion und ihre Artikel und Videos überhaupt verfolgt habt, wie es euch gefallen hat - und vor allem, was wir beim nächsten Mal besser machen können.

So viel sei damit schon jetzt verraten: Wir hatten jede Menge Spaß an dem Projekt und die Chancen stehen sehr gut, dass die erste Ausgabe von FYNG HW längst nicht die Letzte gewesen ist. Ideen für neue Artikel und Live-Stream-Formate sind in den Kommentaren genau so willkommen wie allgemeines Feedback.

Abschließend bedanken wir uns an dieser Stelle für die zahlreichen Kommentare, Stream-Zuschauer und die rege Mitgestaltung durch eure Fragen. Es war uns eine Ehre! In diesem Sinne…bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Find Your Next (Game:) Hardware.

