Die Game Awards 2020 stehen vor der Tür und wie in jedem Jahr habt ihr auch dieses Mal die Möglichkeit, für eure Lieblingsspiele abzustimmen. Auf der offiziellen Webseite wurde nun das Spieler-Voting für den Player's Voice Award eröffnet, das sich aus mehreren Abstimmungs-Runden zusammensetzt.

Wann starten die Game Awards 2020? Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 10. Dezember um 20:30 Uhr. Zuschauen könnt ihr unteranderem auf Twitch & YouTube.

So funktioniert die Teilnahme

Um an der Abstimmung teilzunehmen, müsst ihr euch zunächst mit einem Twitter-, Google- oder Facebook-Konto anmelden. In der ersten Runde stehen euch 30 verschiedene Spiele zur Auswahl, aus denen ihr zehn Titel nominieren müsst.

Alle Abstimmungen werden in Echtzeit ausgewertet und unter den Spielen aufgeführt. So könnt ihr also jederzeit verfolgen, welche Titel am häufigsten gewählt werden. Nach 24 Stunden startet dann die zweite Abstimmungs-Runde, in der ihr aus den zehn Siegern der ersten Runde fünf Spiele nominieren müsst.

In der letzten Runde stehen euch dann nur noch fünf Spiele zur Auswahl, aus denen ihr ein einziges auswählen könnt. Den letzten Player's Voice Award hat übrigens Fire Emblem: Three Houses eingeheimst, das auch für uns ein absoluter Dauerbrenner ist:

Zur Abstimmung über den Player's Voice Award der Game Awards 2020 kommt ihr über diesen Link.

Aus diesen Spielen könnt ihr wählen:

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Spielen, die in diesem Jahr den Player's Voice Award gewinnen können: