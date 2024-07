Mit Winds of Winter will George R.R. Martin einer der brennendsten Fragen zu den Drachen klären

George R.R. Martin will offene Fragen zu den Drachen von Game of Thrones beantworten - in seinen nächsten Büchern. Bildquelle: HBO

Gerade läuft die zweite Staffel von House of the Dragon und darin geht es - wie der Name schon verspricht - um Drachen und deren Reiter. George R.R. Martin schreibt darüber auch fleißig in seinem Blog und hält sich sowohl mit Lob als auch Kritik nicht zurück.

Wie genau ticken Drachen eigentlich?

In einem Punkt scheint der Autor nun House of the Dragon zu widersprechen oder das zumindest in Aussicht zu stellen. In seinem neuesten Post erklärt Martin etwas näher, wie genau die Drachen in der Welt von Game of Thrones ticken und wie genau die Partnerschaft mit ihren Reitern aussieht:

[Drachen] verbünden sich mit Menschen … zumindest mit manchen Menschen … wie genau und wie das überhaupt zustande kam, wird irgendwann in The Winds of Winter und A Dream of Spring und auch Blood & Fire enthüllt. (Septon Barth hat vieles schon richtig erfasst.) Wie Wölfe, Bären und Löwen können Drachen trainiert, aber nicht gezähmt werden. Sie werden für immer gefährlich sein. Manche von ihnen sind wilder und willensstärker als andere. Sie sind Individuen mit eigenen Persönlichkeiten. Oft spiegeln sie auch die Persönlichkeiten ihrer Reiter wieder, aufgrund der Verbindung, die zwischen ihnen besteht. Sie kümmern sich nicht um Gold oder Edelsteine - genauso wenig, wie es ein Tiger tun würde. Vielleicht, wenn ihr Reiter davon besessen wäre, aber selbst dann …

Winds of Winter soll Antworten liefern

George R.R. Martin stellt also genauere Erklärungen nicht nur für The Winds of Winter und damit dem vorletzten Roman, sondern auch A Dream of Spring und damit dem letzten Buch zu Das Lied von Eis und Feuer in Aussicht. Beide Romane haben zum aktuellen Zeitpunkt keinen Release-Termin, auf Winds of Winter warten Fans seit mittlerweile 13 Jahren.

Bei Blood & Fire handelt es sich wiederum um die Fortsetzung von Fire & Blood: Dem fiktiven Historienroman, aus der Perspektive von Septon Barth, der die Geschichte der Targaryens beleuchtet. Fire & Blood ist die direkte Vorlage zu House of the Dragon, das bereits um eine dritte Staffel verlängert wurde.

Darin spekulierte Septon Barth, dass die Blutmagier von Valyria Drachen aus Wyvern züchteten. Zu hundert Prozent bestätigt ist das nicht und im Universum von Das Lied und Eis von Feuer gibt es unterschiedliche Theorien zu der Herkunft der Drachen.

Natürlich stellt sich weiterhin die Frage, wann The Winds of Winter jemals erscheinen wird. Ende 2023 gab George R.R. Marin diesbezüglich ein ernüchterndes Update: Zu dem Zeitpunkt hatte er genauso viele Seiten fertig geschrieben, wie ein Jahr zuvor. Ob der mittlerweile 75-jährige Autor Winds of Winter und A Dream of Spring jemals vollenden wird, muss sich erst noch zeigen.

